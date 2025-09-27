Ταλαιπωρίας συνέχεια για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» - Καθυστερήσεις πτήσεων και στο «Μακεδονία» - Real.gr

Η ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο, καθώς οι πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού καθυστερούν έως και μιάμισι ώρα.

Χθες Παρασκευή πάνω από 250 πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση.

Σύμφωνα με το flight radar, χθες το Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν το νο1 αεροδρόμιο στην Ευρώπη με τις περισσότερες καθυστερήσεις, 266 πτήσεις καθυστέρησαν. Το πρόβλημα επηρεάζει εκατοντάδες πτήσεις και φαίνεται πως θα παραταθεί.

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις, αυτό πηγαίνει αλυσιδωτά κατά τη διάρκεια της ημέρας με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες.

Δεύτερη μέρα ταλαιπωρίας για τους ταξιδιώτες στη Θεσσαλονίκη,στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με εκατοντάδες πτήσεις να πραγματοποιούνται με καθυστερήσεις.

Από την περασμένη Πέμπτη η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μέσω του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, εφαρμόζει νέους κανόνες χωρητικότητας για την ασφάλεια και τη διαχείριση του εναέριου χώρου, οι οποίοι επιβαρύνουν άμεσα τη ροή των πτήσεων. Ουσιαστικά δηλαδή, έχει περιοριστεί ο αριθμός των ελέγχων των πτήσεων ανά ώρα, από 36 που ήλεγχαν οι ελεγκτές μέχρι πρόσφατα, τώρα ελέγχουν 28 πτήσεις ανά ώρα.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αρχικά είχαν συμφωνήσει τους θερινούς μήνες να διαχειρίζονται 28 πτήσεις και έφτασαν να διαχειρίζονται από 34 έως 36 την ώρα παρότι η ονομαστική χωρητικότητα είναι 22. Οι ελεγκτές ζητούν συνάντηση με το υπουργείο. Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ζητά να ενσωματωθούν, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, οι προτάσεις που έχουν καταθέσει.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε σε ένα σχέδιο δράσης, που ήδη υλοποιείται, και προβλέπει -μεταξύ άλλων- τη μετατροπή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. «Έτσι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία, μειώνονται οι δομές, άρα αποκτάει μια σύγχρονη διοίκηση» ανέφερε ο κ. Δήμας.

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες και στο «Μακεδονία»

Καθυστερήσεις παρατηρούνται τόσο στις πτήσεις του εξωτερικού όσο και σε εκείνες του εσωτερικού. Οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 λεπτά έως μισή ώρα, δηλαδή δεν ξεπερνούν τα 30 λεπτά, αυτό όμως είναι κάτι που αλλάζει ώρα με την ώρα στον πίνακα ανακοινώσεων και αφορά τόσο στις αναχωρήσεις, όσο και στις αφίξεις.

Το πρόγραμμα βέβαια επηρεάζεται κυρίως από τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας, όπου εκεί υπάρχει σαφώς μεγαλύτερη συχνότητα πτήσεων, οπότε πρόκειται για ένα ντόμινο το οποίο ουσιαστικά επηρεάζει και τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

