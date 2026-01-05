Τάσος Αρνιακός: Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι πια κοντά μας - Real.gr

Ιδιαίτερα φορτισμένος συγκινησιακά εμφανίστηκε ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στο Καλημέρα Ελλάδα για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη.

Όπως ανέφερε, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο, καθώς επί χρόνια η καθημερινή τους επικοινωνία στον «αέρα» δεν περιοριζόταν μόνο στον καιρό. «Ήταν ένα καθημερινό πινγκ-πονγκ», είπε χαρακτηριστικά, με αφορμή τις καιρικές συνθήκες αλλά και με ανταλλαγή απόψεων για την επικαιρότητα, κάτι που έκανε αυτές τις στιγμές ανεπανάληπτες.

Ο Τάσος Αρνιακός τόνισε πως τους ένωνε μια βαθιά σχέση και κοινά βιώματα, καθώς είχαν περίπου την ίδια ηλικία. «Είχαμε δέσει», σημείωσε, περιγράφοντας την απώλεια ως «γροθιά στο στομάχι», ενώ δεν έκρυψε πως δυσκολεύεται να μιλήσει.

Αναφερόμενος στον χαρακτήρα του Γιώργου Παπαδάκη, υπογράμμισε ότι δεν ήταν άνθρωπος των εγκωμίων. «Δεν τα θέλει», είπε με συγκίνηση, προσθέτοντας πως ο ίδιος ο Παπαδάκης θα έλεγε απλά: «Έτσι είναι η ζωή, χαμογελάστε».