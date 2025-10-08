Τατόι: Εικόνες από το σημείο του ατυχήματος με εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Δύο τραυματίες - Η ανακοίνωση του ΓΕΑ - Real.gr

Ατύχημα με εκπαιδευτικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν δύο χειριστές, έγινε το μεσήμερι της Τετάρτης στο Τατόι.

Οι δύο χειριστές του αεροσκάφους, πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, διακομίστηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι αναφέρονται τα εξής:

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 10:52, στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.