Ταύρος: Κατέρρευσε γέφυρα σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Κάτω από την γέφυρα υπήρχαν καλώδια υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά, όταν εκείνη κατέρρευσε.

Μέρος μιας παλιάς γέφυρας κατέρρευσε σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη, στην περιοχή του Ταύρου, με τον δρόμο να κόβεται κυριολεκτικά στην μέση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα σύνορα του Δήμου Ταύρου με τον Δήμο Αθηναίων το πρωί του Σαββάτου, με την έντονη βροχόπτωση των προηγούμενων ημερών να συμβάλλει στη διάβρωση της γέφυρας.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι κάτω από την γέφυρα υπήρχαν καλώδια υψηλής τάσης, που ξεπερνά τα 150.000 βολτ στο κάθε καλώδιο. Όταν, επομένως, η γέφυρα κατέρρευσε, προκλήθηκε φωτιά στο σημείο, με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές.

Από το περιστατικό δεν έχει γίνει γνωστός κάποιος τραυματισμός.

Δείτε το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1: