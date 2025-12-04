Ταξί: Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η παράταση της απεργίας στην Αττική - Real.gr

Quantcast
Ταξί: Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η παράταση της απεργίας στην Αττική
Ταξί: Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η παράταση της απεργίας στην Αττική

19:07, 04/12/2025
Ταξί: Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η παράταση της απεργίας στην Αττική

Αν και το συνδικάτο των αυτοκινητιστών ταξί της Αθήνας είχε αποφασίσει παράταση της απεργίας του ως και το Σάββατο, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, λόγω της κακοκαιρίας προχώρησε τελικά σε αναβολή της κινητοποίησης. Όπως ανέφερε ο  πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, αρχικά είχε ληφθεί η απόφαση για παράταση της απεργίας, ωστόσο, εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών αλλά και των κλειστών σχολείων, οι αυτοκινητιστές θα εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό.

Όπως ανέφερε ο ίδιος η απόφαση πάρθηκε λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

 

