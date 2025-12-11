Ταξί και τρακτέρ μαζί στο μπλόκο της Άρτας - Σκληραίνουν την στάση τους και οι αγρότες της Ηπείρου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Την απόφαση να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες, πήραν χθες βράδυ οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Ηπείρου.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα, στο μπλόκο της Ιονίας Οδού, συμμετείχαν εκπρόσωποι των μπλόκων Καλπακίου, Λούρου και η επιτροπή αγροτών από τη Θεσπρωτία που σήμερα αναμένεται να μπει στον χάρτη των κινητοποιήσεων.

Όπως αποφάσισαν, από τις 16 του μήνα θα κάνουν συλλαλητήρια και πορείες με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα στις μεγάλες πόλεις της Ηπείρου, με κάλεσμα συμμετοχήςς των φορέων της περιοχής.

Στο μπλόκο της Άρτας, έφθασαν, στις 8 χθες το βράδυ, δεκάδες ταξί σε μια εκδήλωση συμπαράστασης στους αγρότες.