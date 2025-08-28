Ταξιδεύω με τη MINOAN LINES και κερδίζω! - Real.gr

Σεπτέμβριος με άρωμα από καλοκαίρι: Εκπτώσεις, προνόμια & αποδράσεις για Κρήτη, Μήλο & Ιταλία που δεν θέλεις να χάσεις

O Σεπτέμβριος του καλοκαιριού… Ο ήλιος εξακολουθεί να λάμπει, οι θάλασσες να μαγνητίζουν και οι αποδράσεις να αποκτούν τη δική τους αυθεντική, ανεπιτήδευτη γοητεία. Για πολλούς ο Σεπτέμβριος δεν είναι το τέλος – είναι το μεγάλο comeback των πιο αυθεντικών, χαλαρών και ουσιαστικών ταξιδιών. Είτε σχεδιάζεις μία ρομαντική απόδραση στην Κρήτη, ένα solo retreat στο Ηράκλειο, ένα αξέχαστο road trip στην Puglia και την ιταλική Ριβιέρα ή απλώς την πιο άνετη επιστροφή στην πόλη, η MINOAN LINES διευρύνει την εμπορική της πολιτική, «αγκαλιάζοντας» κάθε ταξιδιώτη με περισσότερες ανέσεις, έξυπνες λύσεις και μοναδική φροντίδα.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ… ~

μόνο με τη MINOAN LINES με -30% όλο τον Σεπτέμβριο

Τα νησιά σας περιμένουν πιο ήρεμα, πιο χαλαρά πιο προσιτά: η Μήλος με τις ηφαιστειακές σιωπές της, η Κίμωλος με την ανεπιτήδευτη γοητεία της, η Κρήτη με τη δύναμη της φιλοξενίας. Και η MINOAN LINES –η μοναδική ακτοπλοϊκή εταιρεία που προσφέρει σταθερή έκπτωση –25% στους επιβάτες άνω των 60 όλο τον χρόνο, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποκλειστική αυτή προσφορά με έκπτωση -30% σε όλες τις κατηγορίες θέσεων για όλο τον Σεπτέμβριο στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα. Για να πείτε “ναι” σε εκείνη τη μικρή απόδραση που αναβάλατε, σε εκείνες τις στιγμές που σας αξίζουν.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΕΙΣΑΙ Ή ΓΙΝΕΣΑΙ ΦΟΙΤΗΤΗΣ;

Στη MINOAN LINES απολαμβάνεις μοναδικά προνόμια

Η MINOAN LINES δίνει δυναμικό «παρών» στη φοιτητική ζωή με μοναδικές προσφορές που κάνουν το ταξίδι προσιτό και οικονομικό.

Νέοι Φοιτητές – Επιτυχόντες Πανελληνίων: Η Αρχή μιας Νέας Ζωής με -50%

Για ακόμα μια χρονιά, στηρίζουμε θερμά τους πρωτοετείς φοιτητές προσφέροντας 50% έκπτωση σε όλες τις κατηγορίες θέσεων (εκτός μονόκλινων & Lux καμπινών) στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα, τόσο για τους ίδιους όσο και για έως δύο μέλη της οικογένειάς τους που τους συνοδεύουν στην εγκατάσταση της νέας ζωής τους, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου . Για εμάς, είσαι ήδη φοιτητής — κι έχεις ήδη τα προνόμια του! Με την επίδειξη των αποτελεσμάτων εισαγωγής και του σχετικού δελτίου, το ταξίδι σας ξεκινά με το καλύτερο εισιτήριο: σίγουρα οικονομικό, σίγουρα MINOAN LINES.

Φοιτητικές Παρέες – Σεπτέμβριος με Μοναδικές Τιμές για Καμπίνες

Από 1η Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου , ταξιδέψτε με τη φοιτητική σας παρέα σε τρίκλινη καμπίνα μόνο με 26€/άτομο ή σε τετράκλινη καμπίνα μόνο με 25€/άτομο ανά διαδρομή, για να κάνετε το ταξίδι σας ακόμα πιο άνετο και ξεκούραστο. Και επειδή ξέρουμε πως το πρωί πρέπει να ξεκινά με καλή διάθεση, σας προσφέρουμε δωρεάν φοιτητικό πρωινό με φρεσκοψημένο κρουασάν και τον καφέ της επιλογής σας.

Όχι μόνο τώρα, αλλά όλο τον χρόνο, η MINOAN LINES είναι δίπλα στους φοιτητές με μόνιμη έκπτωση 50% στη γραμμή Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα. Έτσι, κάθε επιστροφή, κάθε επίσκεψη, κάθε μικρή ή μεγάλη απόδραση γίνεται πιο προσιτή και ξεκούραστη.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ με έως και 30% έκπτωση

Προλάβετε έως και 7 Σεπτεμβρίου να ταξιδέψετε με θέα στο απέραντο γαλάζιο και έκπτωση έως και -30% σε όλες τις κατηγορίες καμπινών και 10% έκπτωση στις θέσεις VIP. Θέλετε να κερδίζετε την ημέρα όταν ταξιδεύετε; Με τα ημερήσια δρομολόγια στη γραμμή Ηράκλειο-Πειραιάς και Πειραιάς Ηράκλειο , επωφελείστε από:

– 30% έκπτωση σε όλες τις κατηγορίες καμπινών εκτός μονόκλινων και Lux

– 10% έκπτωση στη θέση Deck, στο κάθισμα Αεροπορικού Τύπου (VIPS), στις μονόκλινες και Lux καμπίνες

– Car offer μόνο για τα Ι.Χ και 10% στις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων (εκτός ασυνόδευτων)

Η προσφορά ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση των ημερήσιων δρομολογίων 7 Σεπτεμβρίου.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Late Summer στην Ιταλία με -15%

Από την Ηγουμενίτσα στο Μπρίντιζι με το KYDON PALACE της MINOAN LINES … κατευθείαν στην καρδιά της μαγικής Puglia, με την άνεση του δικού σου οχήματος.

Από το γαλάζιο της θάλασσας στο κατάστρωμα, μέχρι τα λευκά σοκάκια της Ostuni και τους παραμυθένιους trulli του Alberobello. Ανακάλυψε τα ελληνόφωνα χωριά της Grecìa Salentina και Salento, ζήσε την ιστορία στα σπηλαιώδη Sassi της Matera και το μπαρόκ Lecce — την «Φλωρεντία του Νότου». Βούτα στα κρυστάλλινα νερά των παραλιών Margherita di Savoia, Porto Cesareo και Polignano a Mare και απόλαυσε τα αρώματα των αμπελώνων και ελαιώνων που απλώνονται μέχρι το βάθος του ορίζοντα.

La Dolce Vita με τη MINOAN LINES και τα καθημερινά δρομολόγια Ηγουμενίτσα-Μπρίντιζι και αντίστροφα, με το πλοίο KYDON PALACE, σε συνεργασία με το EUROPALINK της GRIMALDI LINES.

Γιατί MINOAN LINES;

Άνεση |Εξυπηρέτηση | Πολυτέλεια | Αυθεντική εμπειρία

Το ταξίδι είναι ο δικός σου προορισμός. Και φέτος τον Σεπτέμβρη, γίνεται καλύτερο από ποτέ.

Η MINOAN LINES είναι πάντα εκεί – όχι απλώς ως μέσο μεταφοράς, αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας. Με ανανεωμένες προσφορές, προνόμια που κάνουν κάθε διαδρομή πιο απολαυστική και με την υπογραφή μιας εταιρείας που ξέρει να βάζει τους επιβάτες της στο επίκεντρο, το ταξίδι γίνεται ξανά προορισμός, προσφέροντας άνεση, εξυπηρέτηση και πολυτέλεια, μία αυθεντική εμπειρία σε προσιτές τιμές.

Εγγραφείτε στο MINOAN LINES BONUS CLUB & κερδίστε μοναδικά προνόμια!

Η ΜΙΝΟΑΝ LINES ανταμείβει την εμπιστοσύνη σας και σας προσφέρει έκπτωση έως 20% με την εγγραφή σας στο MINOAN LINES Bonus Club.

Με το πρόγραμμα επιβράβευσης MINOAN LINES Bonus Club κάθε φορά που ταξιδεύετε συλλέγετε πόντους και κερδίζετε μοναδικά προνόμια, απολαμβάνοντας ειδικές προσφορές, εκπτώσεις ακόμα και δωρεάν εισιτήρια.