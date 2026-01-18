Ταΰγετος: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σπάρτης οι τραυματίες - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η διάσωση των τεσσάρων ορειβατών που παγιδεύτηκαν σε χιονισμένη χαράδρα του Ταΰγετου, σε υψόμετρο 2.000 μέτρων. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο καταφύγιο της περιοχής και στη συνέχεια με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της ανάβασης το μεσημέρι της Κυριακής και ενώ οι ορειβάτες ήταν όλοι δεμένοι μεταξύ τους – όπως προβλέπει το πρωτόκολλο – ένας εξ αυτών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, γλίστρησε και συμπαρέσυρε και τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στη χαράδρα.

Ειδοποίησαν τις Αρχές και αμέσως σήμανε συναγερμός στα σωστικά συνεργεία. Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορίας στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ξεκίνησαν τον δύσκολο δρόμο της κατάβασης υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, συνολικά κινητοποιήθηκαν 89 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, Τρίπολης, και Γυθείου, την 9η και την 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., από τις Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) Πελοποννήσου αλλά και Εθελοντές της Ελληνικής Ομάδες Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.).

Επιπλέον κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να επιχειρήσει λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.