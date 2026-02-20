Τέμπη: Ανακαλούνται επτά εκταφές θυμάτων της τραγωδίας – Τι ζητούν οι συγγενείς - Real.gr

Σε μερική ανάκληση της παραγγελίας για τη διενέργεια εκταφών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προχώρησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, ως απόρροια της σοβαρής διαφωνίας που ανέκυψε με τους συγγενείς αναφορικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων. Οι οικογένειες των θυμάτων, μέσω εξωδίκου, ζητούν μετ’ επιτάσεως οι σοροί να αποσταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για σύνθετες εξετάσεις, τις οποίες οι ίδιοι αιτήθηκαν εγγράφως ακολουθώντας τις υποδείξεις της Εισαγγελίας. Ανάμεσα στους συγγενείς που αντιδρούν είναι οι γονείς της Μάρθης Ψαροπούλου, Αντώνης Ψαρόπουλος και Μαρία Καρυστιανού, καθώς και οι γονείς της Φραντζέσκας Μπέζα.

Ήδη, η εισαγγελική λειτουργός, κ. Παπαϊωάννου, έχει προχωρήσει στην ανάκληση της παραγγελίας για επτά συνολικά θύματα. Από την πλευρά του, ο Νίκος Πλακιάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε την απόφασή του να μην συναινέσει στην εκταφή, τονίζοντας ότι μετά την παρέλευση τριών ετών το βιολογικό υλικό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δεν επαρκεί για καμία άλλη εξέταση πλην της ταυτοποίησης DNA, δηλώνοντας παράλληλα σίγουρος ότι δεν θα προέκυπτε κάποιο νέο στοιχείο.