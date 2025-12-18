Quantcast
Τέμπη: Απολογήθηκε ο Τριαντόπουλος για την αλλοίωση του χώρου - Έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση - Real.gr
16:31, 18/12/2025
  • Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών, με τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο να περνάει τελευταίος το κατώφλι της Ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου.
  • Ο κ. Τριαντόπουλος, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και έξι ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα κατηγορούνται ως συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος, ενώ όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το κατηγορητήριο όπως τους αποδίδεται.
  • Μετά την απολογία Τριαντόπουλου, η διαδικασία μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για την πρόταση παραπομπής ή μη των κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο.
Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι απολογίες την κατηγορούμενων για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών με τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο να περνάει τελευταίος το κατώφλι της Ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Φωτεινής Μηλιώνη.
Της Άννας Κανδύλη

Ο κ. Τριαντόπουλος καθώς και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα έξι μη πολιτικά πρόσωπα από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατηγορούνται ως συμμέτοχοι σε παράβαση καθήκοντος, το αδίκημα που αποδόθηκε από τη Βουλή, βάσει του νόμου περί ευθύνης Υπουργών, στον πρώην υφυπουργό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας με υπομνήματα που κατέθεσαν αλλά και απαντώντας στις ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν το κατηγορητήριο όπως τους αποδίδεται.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο δικηγόρος του πρώην Περιφεριάρχη Άρης Τζαννετής «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία συντονιστική η επιχειρησιακή αρμοδιότητα, αλλά λειτούργησε υποστηρικτικά με την παροχή των απαραίτητων μηχανημάτων. Ο Περιφερειάρχης δεν έδωσε ούτε θα μπορούσε να δώσει οποιαδήποτε εντολή παρουσία των προανακριτικων υπαλληλων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τη συλλογη και διαφύλαξη του αποδεικτικού υλικου. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Αγοραστός δεν κατηγορείται ότι έδωσε την εντολή επίστρωσης του πεδίου με χαλίκια (το λεγόμενο μπάζωμα), που κρίθηκε αναγκαιο για επιχειρησιακούς λόγους.»

Πλέον, μετά την απολογία Τριαντόπουλου, η διαδικασία μπαίνει στην τελική ευθεία καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα ο οποίος θα προτείνει προς το Δικαστικό Συμβούλιο που έχει και τον τελευταίο λόγο, για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων στο Ειδικό δικαστήριο.

Στο εφετείο βρέθηκε σήμερα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει καταθέσει για λογαριασμό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε το γιό του στο τραγικό δυστύχημα, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας . Όπως δήλωσε με αφορμή την απολογία Τριαντόπουλου, «μόλις σήμερα απολογείται το δεξί χέρι του πρωθυπουργού για ένα πολύ μικρό πλημμέλημα. Η υπόθεση αλλοίωσης είναι υπόθεση κακουργηματικης κατάχρησης εξουίας, υποθαλψης εγκληματια και απευθύνω προειδοποίηση στους δικαστες ότι η εξουσία τους πηγάζει από το λαό» ενώ μίλησε για κοροϊδία των συγγενών και για επίορκους δικαστές.

