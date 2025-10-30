Τέμπη: Διεκόπη για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για τα χαμένα βίντεο - Real.gr

Για τις 28 Νοεμβρίου μετατέθηκε η συνέχιση της δίκης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, η σημερινή διαδικασία επικεντρώθηκε κυρίως σε δικονομικά ζητήματα, καθώς ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης υπέβαλε αίτημα αναβολής, επικαλούμενος την αποχή των δικηγόρων και σχετική απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα έναρξης ή μη της δίκης, όπως υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή οι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Μάλιστα, επικαλέστηκε νομολογία του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, ως έναρξη της δίκης θεωρείται η τυπική έναρξή της.

Η υπόθεση θα επανέλθει στο ακροατήριο στα τέλη Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στη συνέχεια της διαδικασίας γύρω από τη διαχείριση του κρίσιμου υλικού που σχετίζεται με το πολύνεκρο δυστύχημα.