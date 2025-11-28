Τέμπη: Διεκόπη η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας λόγω ακαταλληλότητας της αίθουσας - Real.gr

Διεκόπη η δίκη της υπόθεσης του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών που εκδικαζόταν σήμερα, Παρασκευή στη Λάρισα, εξαιτίας ακαταλληλότητας της αίθουσας.

Θα συνεχιστεί όπως ορίστηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025 σε διαφορετική αίθουσα. Το δικαστήριο απασχόλησε περισσότερο το θέμα της αίθουσας, με αποτέλεσμα να μην μπει στην ουσία.

Παρόντες σήμερα στο δικαστήριο σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά ήταν και οι τρεις κατηγορούμενοι, τα δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας φύλαξης.