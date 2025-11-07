Τέμπη: Ένταση στη δίκη των ελεγκτών της ΕΑΔ για τη σύμβαση «717» - Διεκόπη για τον Μάρτιο - Real.gr

Ένταση επικράτησε στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όπου εκδικάζεται η υπόθεση των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος, σχετικά με τον έλεγχο της σύμβασης 717 για τα έργα ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

της Άννας Κανδύλη

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την αποβολή των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών από την υποστήριξη της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει άμεση και προσωπική ζημία για αυτούς από την πράξη που εξετάζεται.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αποδίδεται στους κατηγορουμένους αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία σύνταξης και το περιεχόμενο του πορίσματος που εκδόθηκε στο πλαίσιο του ελέγχου της ΕΑΔ για την εκτέλεση της σύμβασης 717. Όπως ανέφερε, οι επιθεωρητές κατέληξαν τότε στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν λόγοι ποινικών ευθυνών για τους αρμόδιους.

«Ο παθών στην υπόθεση αυτή είναι το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς πλήττεται το κύρος και η αξιοπιστία των υπηρεσιών του», τόνισε η εισαγγελέας, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις ή οι κακοτεχνίες στην εκτέλεση της σύμβασης δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας δίκης. Η διερεύνηση τυχόν αιτιώδους συνάφειας με το δυστύχημα των Τεμπών, πρόσθεσε, αφορά άλλη, κύρια δικογραφία.

Η πρότασή της προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στην αίθουσα. Κατά τη διάρκεια των δευτερολογιών, συγγενής θύματος αντέδρασε σε τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης, φωνάζοντας «ντροπή σας», με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του δικαστηρίου να ζητήσει την απομάκρυνσή του, υπενθυμίζοντας ότι «εδώ διεξάγεται δίκη».

Τοτε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθας και δικηγόρος στην υπόθεση τον ακολούθησε λέγοντας με οργή: «Να τη χαίρεστε!». Η συνεδρίαση διακόπηκε προσωρινά, ενώ κατά τη διάρκεια της διακοπής ο κ. Ψαρόπουλος επανήλθε στην αίθουσα, απευθυνόμενος προς τον συνήγορο των κατηγορουμένων με τη φράση: «Προσβάλλεις τη μνήμη της κόρης μου με αυτόν τον ειρωνικό τρόπο!».

Το δικαστήριο δέχτηκε τελικά το αίτημα των συγγενών των θυμάτων, αλλά αποφάσισε αναβολή της υπόθεσης για τις 3 Μαρτίου του 2026 ούτως ώστε να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο.