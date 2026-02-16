Quantcast
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Real.gr
real player

Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

22:11, 16/02/2026
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

Εισαγγελική εντολή για την εκταφή 9 σορών, θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών έδωσε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Υπενθυμίζεται πως οι συγγενείς εδώ και αρκετούς μήνες είχαν ζητήσει εκταφή για να ληφθούν δείγματα από τις σορούς για να σταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια σε χώρες του εξωτερικού ώστε να εξεταστεί αν οι σοροί είχαν ίχνη ξυλολίου, βενζολίου κ.α.

Όπως μετέδωσε το MEGA, αντ’ αυτού, με συνοπτικές διαδικασίες, δίνεται μια ξαφνική απόφαση να γίνει εκταφή, για να ληφθεί όμως μόνο δείγμα DNA για την ταυτοποίηση και δείγματα που θα εξεταστούν μόνο για χρήση ουσιών.

Κάτι που σημαίνει πως τελικά οι συγγενείς δεν θα πάρουν αυτό που ζητούσαν εξαρχής.

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΟΗΕ: Καταδίκη από τον ΓΓ για την επανέναρξη διαδικασιών καταγραφής γης στη Δυτική Όχθη

ΟΗΕ: Καταδίκη από τον ΓΓ για την επανέναρξη διαδικασιών καταγραφής γης στη Δυτική Όχθη

23:00 16/02
Άδ. Γεωργιάδης: Δημοσιοποίησε καταγγελία κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου από πρώην εθελοντή της Πλεύσης Ελευθερίας - «Κάθε διατύπωση διαφορετικής άποψης προκαλούσε έντονες αντιδράσεις»

Άδ. Γεωργιάδης: Δημοσιοποίησε καταγγελία κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου από πρώην εθελοντή της Πλεύσης Ελευθερίας - «Κάθε διατύπωση διαφορετικής άποψης προκαλούσε έντονες αντιδράσεις»

22:55 16/02
Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας δύο δημοτικές κοινότητες της Νάξου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας δύο δημοτικές κοινότητες της Νάξου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

22:50 16/02
Καισαριανή: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εκτελεσθέντων - «Βασανίστηκε και στο τέλος εκτελέστηκε»

Καισαριανή: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες εκτελεσθέντων - «Βασανίστηκε και στο τέλος εκτελέστηκε»

22:46 16/02
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια φέρουν την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο πληθωρισμός και η ακρίβεια φέρουν την υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

22:45 16/02
3 ζώδια θα βιώσουν μια καρμική αλλαγή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

3 ζώδια θα βιώσουν μια καρμική αλλαγή την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

22:30 16/02
Νίκος Ανδρουλάκης: Όλοι για την Αλλαγή - ΒΙΝΤΕΟ

Νίκος Ανδρουλάκης: Όλοι για την Αλλαγή - ΒΙΝΤΕΟ

22:30 16/02
Λαμία: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

Λαμία: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

22:28 16/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved