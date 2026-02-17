Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας - Real.gr

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ηλεκτρονική κλήρωση για τη σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας που θα κρίνει τους 36 κατηγορούμενους για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική κλήρωση, που ολοκληρώθηκε στο Εφετείο Λάρισας, η σύνθεση της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών είναι η εξής:

Πρόεδρος: Στεφανίδου Γεωργία

Αναπληρώτρια πρόεδρος: Κοσίνα Ιωάννα

Μέλη: Χριστόπουλος Δημήτρης

Λέτσιος Χρυσοβαλάντης

Αναπληρωματικό μέλος: Τσάνα Μαρία

Εισαγγελέας: Κουρινιώτη Αγγελική

Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Καρατσίδης Φίλιππος

Η δίκη αρχίζει στη Λάρισα, στις 23 Μαρτίου 2026, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο, στα πρώην ΤΕΙ Λάρισας.