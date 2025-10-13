Τέμπη: Κείμενο διαμαρτυρίας 50 συγγενών θυμάτων για την ανακριτική διαδικασία - Real.gr

Σοβαρά λάθη και καθυστερήσεις στην ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση των Τεμπών καταγγέλλουν οικογένειες θυμάτων, ενώ πλησιάζει η ώρα για τη δίκη.

«Η εμπιστοσύνη που μπορεί να έχουν οι συγγενείς απέναντι στην απόφαση που θα εκδοθεί δεν θα είναι αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει για να σταθεί η δικαιοσύνη στο ύψος των περιστάσεων», δήλωσε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας θύματος.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι συγγενείς θέτουν σειρά ερωτημάτων, ανάμεσά τους για την απουσία συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο, την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, το βιντεοληπτικό υλικό από τον εμπορικό σταθμό Θεσσαλονίκης, τα παραποιημένα ηχητικά του πρώτου διαστήματος, ενώ διερωτώνται και γιατί ένας άνθρωπος έπρεπε να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα εκταφής.

Η δικαιοσύνη δεν κινδυνεύει από την κριτική σε αυτούς που την υπηρετούν, αλλά από λάθη, παραλείψεις και ενέργειες των λειτουργών της.

Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσαν πενήντα συγγενείς θυμάτων των Τεμπών.

Ερωτήματα ως προς την διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την εκταφή της σορού του παιδιού του θέτει ο Παύλος Ασλανίδης, με τον δικηγόρο του Γιάννη Μαντζουράνη, να αναφέρει πως: «Είναι δεδομένη η δυσπιστία μας. Πέραν αυτού, είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία στην Ελλάδα για να διενεργηθούν βιοχημικές εξετάσεις, όπως ζητούν οι γονείς».

Να μην υλοποιηθεί η εξαγγελία για προστασία, συντήρηση και καθαριότητα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ζήτησε ο Πάνος Ρούτσι: «Ο πρωθυπουργός περίμενε να τελειώσει η απεργία πείνας και να μας διώξει μια και καλή. Αυτό το μνημείο θα παραμείνει έτσι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους.