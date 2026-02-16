Τέμπη: Μνημόσυνο για τα τρία χρόνια από την τραγωδία – Αντιδράσεις συγγενών για την παρουσία Κυρανάκη - Real.gr

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες μέρες από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου εντός του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.

Για «μια σημειολογική κίνηση όσον αφορά την επιλογή του τόπου, αφού πρόκειται για τον τερματικό σταθμό του επιβατικού τρένου που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του» έκανε λόγο σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.

Σύμφωνα με το GRTimes, συγγενείς των θυμάτων αντέδρασαν έντονα με την παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, καταγγέλλοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ότι θα παρευρεθεί.

«Αν ξέραμε ότι θα έρθει, δεν θα ερχόμασταν»

Η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα, απευθυνόμενη προς τον Μητροπολίτη, ξέσπασε: «Αν ξέραμε ότι θα έρθει, δεν θα ερχόμασταν. Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας. Και δεν αφήνουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

«Θεωρώ θρασύτατη την παρουσία του»

Η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου, δήλωσε μετά το μνημόσυνο: «Σήμερα τελέστηκε το τριετές μνημόσυνο και με έκπληξη είδα ότι σε αυτό παρέστη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κυρανάκης. Θεωρώ θρασύτατη την παρουσία του».

«Επειδή είναι Απόκριες κάποιοι έβαλαν τη στολή του πένθους και ήρθαν»

Η Ρούλα Τζοβάρα, αδελφή θύματος, σχολίασε: «Είδα, επειδή είναι και Απόκριες τώρα, ότι κάποιοι έβαλαν τη στολή του πένθους και ήρθαν, όπως ο κ. Κυρανάκης. Είναι τρία χρόνια δύσκολα. Ευελπιστούμε ο κόσμος να είναι δίπλα μας για να δικαιώσουμε τις ψυχές τους».

«Εδώ είναι τόπος θλίψης και όχι τόπος πολιτικών δηλώσεων»

Ο Νίκος Χατζηβασιλείου, πατέρας της Ελισάβετ, τόνισε: «Υπάρχουν παρουσίες εδώ που με αποτρέπουν. Δεν υπήρχε λόγος. Εδώ είναι τόπος θλίψης και όχι τόπος πολιτικών δηλώσεων».