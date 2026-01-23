Τέμπη: Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε ότι έγιναν διαγραφές στα βίντεο» τονίζουν οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων - Ζητήθηκε να καταθέσει ο κ. Μπακαΐμης - Real.gr

Συνέχεια δόθηκε στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό αναφορικά με το δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα, με τον υπεύθυνο της εταιρίας Intersar, Νικόλαο Τσαντσαράκη, να ανεβαίνει στο ειδώλιο, όπου σύμφωνα με δηλώσεις των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων, παραδέχτηκε ότι διέγραψε βίντεο των πρώτων 24ωρων από την αποφράδα εκείνη ημέρα.

Παράλληλα, σύσσωμοι συγγενείς και δικηγόροι ζήτησαν να καταθέσει ο ειδικός εφέτης ανακριτής, Σωτήρης Μπακαΐμης. Ενωτικό μήνυμα μη υποχώρησης από τον συλλογικό αυτό αγώνα, πέρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ ο Ηλίας Παπαγγελής πραγματοποίησε παραλληλισμό με την αντίστοιχη τραγωδία που έλαβε χώρα στην Ισπανία, στέλνοντας… δύναμη στους οικείους των νεκρών.

Αποχωρώντας λοιπόν από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, τοποθετήθηκε η κ. Βάσω Πανταζή, συνήγορος στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, αναφέροντας: «Σήμερα είχαμε την πρωτοφανή δήλωση του πρώτου των κατηγορουμένων. Θα μου επιτρέψετε να την χαρακτηρίσω ως – συγκλονιστική ομολογία – καθώς είπε πως στα βίντεο που προσκομίστηκαν υπάρχουν χειροκίνητες διαγραφές από την ίδια την εταιρία.

Επειδή κάποιοι αντιμετώπισαν και τα ανθρώπινα μέλη των οικείων μας ως σκουπίδια και μπάζωσαν τον χώρο λες και είχαν να κάνουν με σκουπίδια, θεωρώ ότι σήμερα είναι η πιο σημαντική ημέρα αυτής της δίκης για το λόγο αυτό και όχι μόνο για την ομολογία της χειροκίνητης διαγραφής.

Όπως και για το γεγονός ότι ο εφέτης ανακριτής δε προσκόμισε ποτέ στη ΔΕΕ τα αυθεντικά πειστήρια των βίντεο αλλά αντίγραφα που ο ίδιος σχημάτισε. Έτσι ζητήσαμε αφενός να προσκομιστούν τα πειστήρια που υπάρχουν στη δικογραφία της βασικής υπόθεσης των Τεμπών και αφετέρου να έρθει ο ίδιος για να καταθέσει τι και πως διημήφθει… είδατε μέσα στο ακροατήριο ότι υπήρχαν έγγραφα λαθεμένα, τα οποία οδήγησαν στη συγκάληψη αυτής της υπόθεσης με ευθύνη και της ανακριτικής αρχής η οποία έστελνε λάθος ερωτήματα.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος ομολόγησε σε ερώτηση που του έκανε το δικαστήριο ότι έγιναν χειροκίνητες διαγραφές. Πότε έγιναν αυτές, από ποιον, με ποιανού εντολή , ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται και κυρίως ποιος έκρινε ότι πρόκειται για σκουπίδια περιμένουμε όλα αυτά τα ερωτήματα να απαντηθούν από το δικαστήριο».

Σε ερώτηση για το αν η ΔΕΕ είχε αποφανθεί ότι τα βίντεο είναι γνήσια, απάντησε πως: «Δεν ισχύει αυτό, το αποδείξαμε σήμερα στην αποδεικτική διαδικασία. Η ΔΕΕ για πρώτη φορά στα ποινικά χρονικά της χώρας έγραψε παράγραφο στην έκθεση αυτή, ότι δεν έχει στα χέρια της τα βίντεο, τα ζωντανά πειστήρια που εξήχθησαν από τα μηχανήματα, αλλά αντίγραφα που της παραδόθηκαν από την ανακριτική αρχή και επομένως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δε φύλαξε ποτέ τα πρωτότυπα πειστήρια από τα μηχανήματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν έχει συμβεί σε καμία άλλη υπόθεση».

Σειρά πήρε η κ. Μαρία Καρυστιανου, λέγοντας ότι: «Απεδείχθη λοιπόν με έγγραφα ότι όντως από την πρώτη μέρα, την δεύτερη, την τρίτη , αρχής γενομένης από 28/2 γίνονται διαγραφές. Τα αρχεία ονομαζόντουσαν δυστύχημα και ακολούθως διαγράφονταν, οπότε η εισαγγελέας κάλεσε τον κατηγορούμενο ο οποίος δε το περίμενε προφανώς να τον ρωτήσει τι είναι αυτά τα βίντεο και εκείνος απάντησε ότι είναι ασήμαντα στοιχεία, τα χαρακτήρισε ως σκουπίδια και όντως πήγε κάποιος και τα διέγραψε.

Άρα είχαμε μια ομολογία ότι όντως γινόντουσαν διαγραφές και παρόλα αυτά η εισαγγελέας αρνήθηκε στην πρόταση μας να γίνει πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το να μάθουμε τι ήταν αυτά τα βίντεο που κάποιοι θεώρησαν σκουπίδια και έπρεπε να τα διαγράψουν.

Και το δεύτερο εξοργιστικό είναι το εξής: Ο κύριος Μπακαΐμης, διορισμένος με εντολή του πρωθυπουργού να θυμίσω ότι από την πρώτη μέρα ζήτησε να κατασχεθούν όλα τα βίντεο και διάφορα αρχεία ήχου. Η ΔΕΕ λέει ότι του τα παρέδωσε, ο ίδιος αρνείται ότι παρέλαβε κάτι, άρα κάποιος ψεύδεται.

Παρόλα αυτά ο εισαγγελέας αρνήθηκε την πρόταση μας να κληθούν και ο ανακριτής και η ΔΕΕ για να μάθουμε την αλήθεια, να μάθουμε ποιος από τους δύο λέει ψέματα. Όπως καταλαβαίνετε η δίκη δε ξεκίνησε καλά, δε ξεκίνησε με σκοπό να μάθουμε την αλήθεια. Δυστυχώς για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι δικαιοσύνη δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ότι θα κάνουν τα πάντα για να συγκαλύψουν την αλήθεια και οι ένοχοι να παραμείνουν χωρίς τιμωρία, εμείς όμως είμαστε εδώ συνεχίζουμε τον αγώνα και την προσπάθεια να πετύχουμε ακριβώς το αντίθετο».

Ακολούθως ο κ. Ηλίας Παπαγγελής ανέφερε τα εξής: «Βλέποντας το τραγικό συμβάν στην Ισπανία, θέλω από αυτό το βήμα να συλλυπηθώ και να πω πως αντιλαμβάνομαι σε τι κατάσταση είναι οι άνθρωποι εκεί… να ευχηθώ κουράγιο. Συγκρίνοντας λοιπόν, θα έπρεπε από την 1η Μαρτιού του 23′ ενώ είδε όλη η χώρα την καταστροφή που συνέβη, ο εισαγγελικός λειτουργός να καλέσει την αστυνομία και την πυροσβεστική και όλες τις αρχές, ζητώντας τους όλα τα στοιχεία.

Έπρεπε από την 1η ή τη 2η Μαρτίου να τα παραδώσουν ως όφειλαν και βάση ηθικής υποχρέωσης. Αυτό όμως δεν έγινε. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο να παλεύουμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Οι συνήγοροι βάζουν τρικλοποδιές για κάτι που όλοι ξέρουμε πως έγινε και γιατί έγινε. Ελπίζω να αποδειχτεί».

Εν συνεχεία, η συνήγορος στη δίκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σήμερα αποκαλύφτηκε ότι έγινε αλλοίωση στο αποδεικτικό υλικό της αποτύπωσης των αμαξοστοιχιών. Ο υπεύθυνος της εταιρείας Interstar ερωτηθείς από την εισαγγελέα του δικαστηρίου συνομολόγησε ότι έχει προβεί σε διαγραφές υλικού, το οποίο έσπευσε να χαρακτηρίσει σκουπίδια. Σκουπίδια είναι αυτοί που ποδοπάτησαν ανθρώπινες ψυχές, αυτοί που μεταχειρίστηκαν τα θύματα σαν να μην είχαν ανθρώπινοι αξία, αλλά και αυτοί που από θέση εξουσίας, με μπροστάρηδες τους Μητσοτάκη, Καραμανλή και Φλωρίδη, επιχειρούν να συγκαλύψουν ένα αποτροπιαστικό κακούργημα.

Η δίκη αυτή θα οδηγήσει σε νέες διαδικασίες και η πλευρά των οικογενειών των θυμάτων ήδη ζήτησε να κληθεί και να καταθέσει ο κ. Μπακαΐμης, το πρόσωπο που ενέχεται σε δικονομικές λαθροχειρίες, σε κακουργηματικές παραβιάσεις ιερών καθηκόντων, αυτών της απονομής δικαιοσύνης. Στην επόμενη δικάσιμος στις 28 Ιανουαρίου θα αναπτύξουμε τους λόγους για τους οποίους ο ανακριτής αυτός θα πρέπει να έρθει στο δικαστήριο για να δώσει εξηγήσεις. Είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να πράξει το δικαστήριο αν θέλει να διατηρήσει κάποια προσχήματα ανεξαρτησίας. Υπάρχει απαίτηση από πλευράς κυβέρνησης και κατηγορουμένων να κλείσει η δίκη πριν τον Μάρτιο του 2026 και εμείς σε αυτή την προσπάθεια εκδίκασης στο γόνατο θα είμαστε απέναντι.

Θα συμβάλουμε στο να αποκαλυφθεί κάθε ρανίδα αλήθειας και αυτοί που τη θάβουν να ξέρουν ότι τα ψέματα έχουν ταχύτητα, η αλήθεια όμως έχει διάρκεια και η αλήθεια στο τέλος θα βγει ολόλαμπρη. Αυτοί οι οποίοι κερδοσκόπησαν, τζογάρουν και μεθοδεύουν πάνω στα θύματα, αυτοί που προσπαθούν να απενεργοποιήσουν τους συγγενείς και να σπιλώσουν τον αγώνα για δικαιοσύνη για τα Τέμπη, αγώνα ολόκληρης της κοινωνίας, είναι βαρύτατα γελασμένοι και πολύ σύντομα θα λογοδοτήσουν».

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα τοποθετήθηκε και ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, τονίζοντας ότι: «Πριν από λίγα λεπτά παραδέχτηκε η Interstar, ότι έσβησε χειροκίνητα τα βίντεο εκείνων των ημερών, δύο 24ωρα μετά το δυστύχημα. Και μόνο η παραδοχή αυτή που την έκρυβαν μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνει τους φόβους μας. Ότι κάποιοι ήθελαν την συγκάλυψη και την επιχείρησαν. Ζητήσαμε από το δικαστήριο, εγώ ως μάρτυρας, να βάλουμε μία από το εξωτερικό ανεξάρτητη αρχή, να ελέγξει αυτό που είπα για τα βίντεο του κ. Καρπενάρου, ότι είναι αντίγραφα και δεν είναι από τη μήτρα. Έχουμε μία πλάνη που επιβεβαιώθηκε. Υπάρχουν φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί. Αυτός που έσβηνε βίντεο να συλληφθεί και οι ηθικοί αυτουργοί να φυλακιστούν. Να πέσει άπλετο φως. Ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της Interstar, σηκώθηκε και είπε ότι σβήσαμε βίντεο, ο οποίος βέβαια είπε ότι τα βίντεο ήταν σκουπίδια, και ποιος μου το εγγυάται εμένα. Θεωρώ δεν είναι σκουπίδια. Με αντίγραφα δεν μπορείς να κάνεις πιστοποίηση, εκτέθηκε ο κ. Καπερνάρος και η κυβέρνηση».

Όσο για το αίτημα να κληθεί ο ειδικός εφέτης ανακριτής κ. Σωτήρης Μπακαϊμης, επισήμανε: «Ο κ. Μπακαϊμης, εμπλέκεται σε όλη την υπόθεση, έχει κάνει και αμέλειες, και έγιναν και μηνύσεις σε βάρος του. Πρέπει να μας πει γιατί έγινε αυτή η κωλυσιεργία και οι συμπτώσεις».