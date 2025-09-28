Τέμπη: Οργισμένη ανάρτηση του Νίκου Πλακιά για διαρροή φωτογραφιών με τις σορούς θυμάτων - Real.gr

Την αγανάκτησή του εξέφρασε δημόσια ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με αφορμή τη διαρροή φωτογραφιών που απεικονίζουν σάκους με τις σορούς των θυμάτων.

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

«Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων. Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους.

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό; Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας; Δεν υπάρχουν στην δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς; Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη; Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις ΜΑΝΕΣ !! κάθε ημέρα; Οι σακούλες αυτές που δείχνεται έχουν μέσα ότι ποιο ιερό υπάρχει δεν έχουν μέσα τα pampers του Κοσκωτά !!!»