Quantcast
Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου - Real.gr
real player

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου

14:15, 16/09/2025
Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου

Tην Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου θα δηλωθεί παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενώπιον της ανακρίτριας του Ειδικού Δικαστηρίου. Η διαδικασία αφορά τον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο και τυχόν συμμετόχους του, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης Βάσω Πανταζή.

Αναλυτικά η κ. Πανταζή ανέφερε τα εής

Στο πλαίσιο της εντολής που έχουμε λάβει ήδη από το στάδιο της τακτικής ανάκρισης, προκειμένου να βοηθήσουμε την Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες και να τιμωρήσει όλους τους υπαίτιους που οδήγησαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην τραγωδία των Τεμπών, την Πέμπτη 18/9 και ώρα 10:00 π.μ θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της κας ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών, διενεργεί την ανάκριση σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόσο από τον πρωταθλητή της ενόργανης γυμναστικής Χριστόφορο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του Βασιλική Χλωρού στη τραγωδία των Τεμπών, όσο και από την φοιτήτρια νομικής του ΕΚΠΑ, επιβαίνουσα στο βαγόνι 2, βαριά τραυματισμένη Αργυρή Παπαθανασίου.

Με εκτίμηση

Βάσω Πανταζή

Συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση ναρκωτικών και ανθρωποκτονία από αμέλεια

Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση ναρκωτικών και ανθρωποκτονία από αμέλεια

16:06 16/09
Λαμία: «Στα χέρια» ήρθαν Δημοτικός Υπάλληλος με κάτοικο – Στο Νοσοκομείο ο ένας – στο Α.Τ ο άλλος

Λαμία: «Στα χέρια» ήρθαν Δημοτικός Υπάλληλος με κάτοικο – Στο Νοσοκομείο ο ένας – στο Α.Τ ο άλλος

15:51 16/09
Γεροβασίλη στον Realfm 97,8: Δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης – Ο προοδευτικός χώρος οφείλει να συνεργαστεί για να δώσει εναλλακτική

Γεροβασίλη στον Realfm 97,8: Δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης – Ο προοδευτικός χώρος οφείλει να συνεργαστεί για να δώσει εναλλακτική

15:47 16/09
Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο: Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών

Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο: Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών

15:21 16/09
Οκτώ ταινίες που αγαπήσαμε στο 48ο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας

Οκτώ ταινίες που αγαπήσαμε στο 48ο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας

15:18 16/09
Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

15:02 16/09
Unicef: Απάνθρωπο να αναμένουμε από εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας

Unicef: Απάνθρωπο να αναμένουμε από εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας

14:45 16/09
Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου

Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου

14:15 16/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved