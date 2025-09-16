Τέμπη: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου - Real.gr

Tην Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου θα δηλωθεί παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενώπιον της ανακρίτριας του Ειδικού Δικαστηρίου. Η διαδικασία αφορά τον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο και τυχόν συμμετόχους του, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης Βάσω Πανταζή.

Αναλυτικά η κ. Πανταζή ανέφερε τα εής

Στο πλαίσιο της εντολής που έχουμε λάβει ήδη από το στάδιο της τακτικής ανάκρισης, προκειμένου να βοηθήσουμε την Ελληνική Δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες και να τιμωρήσει όλους τους υπαίτιους που οδήγησαν με πράξεις ή παραλείψεις τους στην τραγωδία των Τεμπών, την Πέμπτη 18/9 και ώρα 10:00 π.μ θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της κας ανακρίτριας του δικαστικού συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών, διενεργεί την ανάκριση σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου καθώς και των τυχόν συμμετόχων του, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, τόσο από τον πρωταθλητή της ενόργανης γυμναστικής Χριστόφορο Κωνσταντινίδη, ο οποίος έχασε τη μητέρα του Βασιλική Χλωρού στη τραγωδία των Τεμπών, όσο και από την φοιτήτρια νομικής του ΕΚΠΑ, επιβαίνουσα στο βαγόνι 2, βαριά τραυματισμένη Αργυρή Παπαθανασίου.

Με εκτίμηση

Βάσω Πανταζή

Συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας