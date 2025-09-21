Τέμπη: Σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι - Real.gr

Χιλιάδες πολίτες στο πλευρό του πατέρα του 22χρονου Ντένις που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Σύνταγμα συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι. Τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Σε αυτή τη συγκέντρωση παίρνουν μέρος εκτός από τους συγγενείς άλλων θυμάτων και τους εκπροσώπους από κόμματα και πολιτικούς φορείς, και χιλιάδες πολίτες.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Ρούτσι ξεκίνησε απεργία πείνας το πρωί της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, διαμαρτυρόμενος έξω από τη Βουλή με βασικό αίτημα την εκταφή της σορού του παιδιού του, προκειμένου, όπως τονίζει, να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη για τα αίτια της σύγκρουσης των τρένων, που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Την συγκέντρωση συμπαράστασης στηρίζουν δεκάδες σωματεία του πολιτισμού, τα οποία σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Στηρίζουμε τις οικογένειες των 57 θυμάτων της κρατικής αναλγησίας και των ιδιωτικοποιήσεων στα Τέμπη. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες όσων οδήγησαν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες άλλους με βαριές βλάβες και αναπηρίες.

Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Πάνο Ρούτσι και στεκόμαστε στο πλευρό του. Είμαστε με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών μέχρι τέλους. Δεν θα ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη» .

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή.