Τέμπη: Στην πρόεδρο Εφετών και στους διαδίκους η εισαγγελική πρόταση των 996 σελίδων - Real.gr

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος μέχρι η υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που συγκλόνισε τη χώρα με 57 νεκρούς να φτάσει στο ακροατήριο.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κατέθεσε την πρότασή του για Τέμπη σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το πρωί, στην πρόεδρο εφετών και την έστειλε στους διαδίκους.

Παρέλαβε την δικογραφία των 60.000 σελίδων στις 8 Σεπτεμβρίου, μελέτησε την υπόθεση και συνέταξε την πρότασή του. Σήμερα, από τις 8:05 το πρωί, άρχισε να αποστέλλει την πρόταση 996 σελίδων στους διαδίκους, αφού προηγουμένως την είχε παραλάβει η πρόεδρος εφετών. Τα κατηγορητήρια, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, είναι όμοια με του εφέτη ανακριτή.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε διάστημα περίπου 10 ημερών οι διάδικοι, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα.

Απομένει ο προσδιορισμός της ημερομηνίας έναρξης της δίκης.