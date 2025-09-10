Τέμπη: Στο Εφετείο για να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς – Η συγκινητική συνάντηση που είχε - Real.gr

Με την κατάθεση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανηψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στο πλαίσιο της ανάκρισης που διενεργείται στο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αφορά τον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστο Τριαντόπουλο και τυχόν συμμετόχους του.

της Άννας Κανδύλη

Ο κ. Πλακιάς που έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας προσήλθε σήμερα στο Εφετείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Κατά την είσοδό του, στενός φίλος του –πατέρας διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι– τον αγκάλιασε, λέγοντας ότι είναι ο μόνος που μπορεί πραγματικά να κατανοήσει τον πόνο του.

Η διαδικασία της ανάκρισης αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων, που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.