Τέμπη: Την εκταφή της σορού του γιου του Παύλου Ασλανίδη διέταξε η Εισαγγελία - Χωρίς τοξικολογικές - Real.gr

Δεκτό έκανε η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του, Δημήτρη προκειμένου να διενεργηθεί εξέταση DNA για την ταυτοποίηση, απορρίπτοντας ωστόσο τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων που είχε ζητήσει.

Θυμίζεται πως αντίστοιχη εισαγγελική παραγγελία δόθηκε και για την σορό του Ντένις Ρούτσι, ο πατέρας του οποίου, Πάνος, βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα απεργίας πείνας στο Σύνταγμα, απαιτώντας όχι μόνο την εξέταση DNA αλλά και την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα είχαν υποβληθεί αρχικά στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, η οποία στη διάταξή της για τη σύμφωνη γνώμη επί της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων, ανέφερε πως η εξέταση των σορών για χημικά δεν απαιτείται, καθώς δεν προκύπτει η ύπαρξη παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Η προκαταρκτική εξέταση που παρήγγειλε η εισαγγελέας, αφορά τη διερεύνηση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος σε ότι αφορά τη διαχείριση των σορών.

