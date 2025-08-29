Τέμπη: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής δεν εντοπίζει ίχνη καύσης στη δεύτερη ηλεκτράμαξα - Real.gr

Εξι μήνες μετά την έρευνα στο Κουλούρι, δόθηκε στον εφέτη ανακριτή, το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023.

Σύμφωνα με το larissanet, στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται -μεταξύ άλλων- πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης αλλά δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης.

Το περιεχόμενο του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καταρρίπτει πλήρως, το περιεχόμενο του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αλλά και τις θεωρίες που είχαν αναπτύξει τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών, περί μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια καμπίνα, της εμπορικής αμαξοιστοιχίας.

Πλέον, απομένει μετά την παράδοση του πορίσματος από τη ΔΑΕΕ στον εφέτη ανακριτή, η παράδοση και των τελευταίων αναλύσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους, ώστε να περατωθεί η ανάκριση.

Υπενθυμίζεται πως, τον Μάρτιο, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο Κουλούρι, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχιών προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και αυτό το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα. Έξι μήνες μετά η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασαμ πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.

Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.

Η εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα κριθεί σε συνάφεια και με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί τις προσεχείς ημέρες για να εξετάσει το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά τον πρώην υπουργό Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή.