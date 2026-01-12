Quantcast
«Τέλεια καταιγίδα» - Αρθρο του Γιώργου Παγάνη - Real.gr
real player

«Τέλεια καταιγίδα» – Αρθρο του Γιώργου Παγάνη

10:20, 12/01/2026
«Τέλεια καταιγίδα» – Αρθρο του Γιώργου Παγάνη

Η πραγματικότητα έρχεται με ένα βασικό επιχείρημα, αντισταθμίζοντας τον παράγοντα τύχη.
Η άποψη του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ - ΠΗΓΗ: Realnews

Οταν οι υποδομές είναι παλιές, εκτός προδιαγραφών των ευρωπαϊκών αεροναυτιλιακών συστημάτων, ανά πάσα στιγμή ελλοχεύει ο κίνδυνος. Βεβαίως, η περίοδος της ανεπίσημης χρεοκοπίας της χώρας και τα μνημόνια λειτούργησαν υπονομευτικά για τον κρίσιμο τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας όπως και για εκατοντάδες άλλες κρατικές δομές που αφέθηκαν στο έλεος του χρόνου και της φθοράς εξαιτίας του κόστους. Για παράδειγμα, όπως μου εξήγησε ο πρόεδρος της Ενωσης Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, Κωνσταντίνος Κανδεράκης, πριν από 15 χρόνια για να εξοικονομηθεί κόστος αφαιρέθηκαν οι βάρδιες των τεχνικών στις κεραίες στα ορεινά σημεία της χώρας και στην πρόσφατη κρίση χρειάστηκε χρόνος για να βρεθούν τα κλιμάκια των τεχνικών επιτόπου!

Επομένως, είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028 (οπότε ολοκληρώνεται, θεωρητικά, η αναβάθμιση του δικτύου εναέριας επικοινωνίας). Το ζητούμενο για την πολιτεία πρέπει να είναι το πρωτόκολλο και οι διαδικασίες που θα λειτουργήσουν ως ασπίδα προστασίας για το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους ή την τεχνική αστοχία που θα δημιουργήσει συνθήκες τραγωδίας! Οι εκκρεμότητες και οι παθογένειες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, με την ελπίδα ότι ο χρόνος θα κυλήσει γρήγορα και κυρίως ανώδυνα μέχρι το τέλος του 2028! Και να μην ισχυριστεί κανείς ότι δεν γνώριζε. Η Realnews, με τουλάχιστον δύο αναλυτικά ρεπορτάζ (το ένα τις πρώτες ημέρες μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών), φιλοξένησε καταγγελίες εργαζομένων γι’ αυτά που πρέπει να γίνουν! Τώρα πρέπει να στρίψουμε το πηδάλιο, γιατί αλλιώς κατευθυνόμαστε (ξανά) στο μέσο μιας τέλειας καταιγίδας που τίποτα καλό δεν προοιωνίζεται!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: Καταθέσαμε ψυχή, ο κόσμος φεύγει δακρυσμένος

23:15 12/01
Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

Ιταλία: Στις 22 και 23 Μαρτίου το δημοψήφισμα για την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος

23:00 12/01
Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

Ο Τραμπ προειδοποιεί: «Την πατήσαμε» αν κριθούν αντισυνταγματικοί οι δασμοί

22:53 12/01
Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

Agatha Christie: Αδημοσίευτη φωτογραφία από την επίσκεψή της στην Ακρόπολη το 1958

22:45 12/01
Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

Τέμπη: Δίκη για τη διαχείριση βιντεοληπτικου υλικού - Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων

22:34 12/01
Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

Βενεζουέλα: Δύο κινεζικά τάνκερ που επρόκειτο να παραλάβουν πετρέλαιο επιστρέφουν στην Ασία

22:30 12/01
Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

22:23 12/01
ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

ΗΠΑ: Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απειλούν να «μπλοκάρουν» τους υποψηφίους του προέδρου Τραμπ για τη Fed, εάν ασκηθεί δίωξη στον Τζερόμ Πάουελ

22:15 12/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved