Τελετή Απονομής Αριστείου Μποδοσάκη 2024: Δύο συναρπαστικοί επιστήμονες

Σε μία Τελετή στο Ζάππειο Μέγαρο αφιερωμένη στην Επιστήμη απονεμήθηκε την Τρίτη 25 Ιουνίου από την Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου το Αριστείο Μποδοσάκη 2004 στον κλάδο των Θετικών Επιστημών στη Χρύσα Κουβελιώτου, Καθηγήτρια Αστροφυσικής στο Τμήμα Φυσικής του The George Washington University και το Αριστείο Μποδοσάκη 2024 στον κλάδο των Ιατροβιολογικών Επιστημών στον Νεκτάριο Ταβερναράκη, Καθηγητή Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και Πρόεδρο του European Institute of Innovation and Technology. Τα Αριστεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο €100.000 έκαστο και στη διάρκεια της Τελετής παρουσιάστηκαν οι συναρπαστικοί επιστημονικοί κόσμοι των δύο βραβευόμενων που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη της επιστήμης τους και συνεχίζουν να αποδεικνύουν με το έργο τους τις απεριόριστες δυνατότητες της ανθρώπινης σκέψης και τη δύναμη της επιστημονικής έρευνας και αριστείας.