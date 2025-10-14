Τέλος στα διπλώματα οδήγησης μετά από αυτήν την ηλικία - Οι αλλαγές που φέρνει η ΕΕ - Real.gr

Σημαντικές αλλαγές στις άδειες οδήγησης σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στους οδηγούς άνω των 70 ετών.

Το πρόβλημα της πρόκλησης σοβαρών τροχαίων από ηλικιωμένους οδηγούς καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίζοντας νέους κανόνες και αυστηρότερες διαδικασίες ανανέωσης των αδειών οδήγησης όσων έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το reporter online, η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά στη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αδειών οδήγησης, την οποία θα αποκτά κανείς μετά και τη συμπλήρωση του 70 έτους.

Ουσιαστικά δεν θα πρόκειται για μια τυπική ανανέωση αλλά για μια πλήρη επανεξέταση των ικανοτήτων ενός οδηγού, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Από τη στιγμή που ο οδηγός θα περνά με επιτυχία όλες τις εξετάσεις, τότε θα αποκτά μια νέα άδεια οδήγησης με πενταετή ισχύ. Μετά το τέλος αυτής της πενταετίας, ο οδηγός θα καλείται να επαναλαμβάνει τη διαδικασία ώστε να πιστοποιείται εκ νέου η ικανότητά του να κινεί με ασφάλεια ένα όχημα.

Απαραίτητες για την απόκτηση-ανανέωση της άδειας οδήγησης για οδηγούς άνω των 70 ετών θα είναι και οι ιατρικές εξετάσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαριστεί μέχρι σήμερα αν πρόκειται να αυστηροποιηθούν και αυτές στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ελέγχων και της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται εξαιτίας της περιορισμένης ικανότητας οδήγησης των ηλικιωμένων.

Μια ακόμα παράμετρος που δεν έχει ξεκαθαριστεί μέχρι σήμερα είναι αν η επερχόμενη αλλαγή στα διπλώματα οδήγησης πρόκειται να φέρει και ένα ανώτατο ηλικιακό όριο για τους οδηγούς, πέρα του οποίου κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να αποκτά ή να ανανεώνει το δίπλωμα οδήγησης.