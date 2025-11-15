Τέσσερις προσαγωγές για τη δολοφονία του 42χρονου σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα - Real.gr

του Θεοδόση Πάνου

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών προχώρησε στην προσαγωγή τεσσάρων ατόμων με καταγωγή από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν στον χώρο τους μεγάλο χρηματικό ποσό καθώς επίσης και όπλα, ενώ οι Αρχές έχουν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος τους για τη συμμετοχή τους στη δολοφονία του 42χρονου, που έλαβε χώρα σε σαλέ στην Αράχωβα το βράδυ του Σαββάτου (1/11).

Θα σχηματιστεί δικογραφία και μέσα στη μέρα αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες λειτουργούσαν κατά πάσα πιθανότητα με εντολές από τη ρωσική μαφία. Όπως όλα δείχνουν, ο χάρτης στο οργανωμένο έγκλημα αλλάζει ραγδαία καθώς το θύμα φέρεται να είχε σχεση με τον αρχηγό της ρωσικής μαφίας Εντικ που έχει βρει κατφύγιο στο Ντουμπάι άγωνστο όμως γιατί φέρεται πως οι σχέσεις αυτές έχουν διαρραγεί.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το σχέδιο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο σε κάθε του λεπτομέρεια. Οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στο θύμα. Φαίνεται να γνώριζαν πως το Σαββατοκύριακο θα ήταν σε σαλέ σε ερημική τοποθεσία στο Λιβάδι της Αράχωβας και πως δεν θα είχε μαζί τους σωματοφύλακές του.

Η εκτέλεση έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Ο 42χρονος, βρισκόταν σε συγκρότημα με βίλες σαλέ. Μαζί του ήταν μία γυναίκα και ακόμα δύο ζευγάρια. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι. Όταν βγήκε σε εξωτερικό χώρο, άρχισαν να τον γαζώνουν με καλάσνικοφ.

Η γυναίκα που τον συνόδευε, φέρεται να ειδοποίησε την αστυνομία. Οι εκτελεστές διέφυγαν με αυτοκίνητο που λίγη ώρα μετά βρέθηκε καμένο σε περιοχή, περίπου 5 λεπτά μακριά από το σαλέ.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι «δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πώς ακριβώς έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση, πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτή».

«Υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος θεωρώ ότι θα βοηθήσει τις έρευνες», πρόσθεσε.