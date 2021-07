Τεχνητή Νοημοσύνη στο πεδίον του Άρεως

Όπως διαπίστωσε το real.gr, που βρέθηκε στην παρουσίασή της, η καθηλωτική έκθεση της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, «You and AI», δεν αποτυπώνεται σε όλο της το μεγαλείο στο κείμενο, ούτε στις φωτογραφίες. Βιώνεται. Επισκεφθείτε την μέχρι τις 18 Ιουλίου.

Της Μαρίνας Τσικλητήρα - Φωτο: Στέλιος Τζέτζιας, Μαρίνα Τσικλητήρα

Τεράστιες οθόνες και 3D γλυπτά, στον αέρα, στο χώμα, ανάμεσα στις πρασινάδες, τα λουλούδια και τα δέντρα, επάνω από τα νερά. Χρώματα που αναβοσβήνουν, αναδεύονται, λυώνουν και ανασυντίθενται, πίξελ, ήχοι, φως, στιγμιαίο σκοτάδι, φως ξανά. Η έκθεση «You and AI», που έστησε με ολοφάνερη αγάπη η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο πανέμορφο Πεδίον του Άρεως, μάς προσκαλεί να εξερευνήσουμε καλλιτεχνικά έργα που αμφισβητούν τις φαντασιώσεις μας για την τεχνητή νοημοσύνη, έως τις 18 Ιουλίου. Το φεστιβάλ, εκτός από την έκθεση στο Πεδίον του Άρεως, περιλαμβάνει διαδικτυακές εμπειρίες, συζητήσεις και συμμετοχικές συνεδρίες για την τεχνητή νοημοσύνη, τη δημιουργικότητα και την ηθική.

Η Στέγη έχει παράδοση στις καλές εκθέσεις, αλλά ίσως αυτή είναι η καλύτερη που μας έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα. Τα έργα του «You and AI», τα οποία αναδεικνύονται ακόμα καλύτερα όταν το φυσικό φως έχει πέσει, συνομιλούν ευθέως με τους δεκάδες επισκέπτες του πάρκου. Άλλα εμφανή και άλλα μισοκρυμμένα, αναδύονται μπροστά τους σαν εκρηκτικές εκπλήξεις και προκαλούν στη στιγμή ποικίλα συναισθήματα, σκέψεις και ερωτήματα.

Τα 25 έργα εξετάζουν τρία θέματα, τα οποία αντιστοιχούν και στις τρεις διαδρομές της έκθεσης: 1. Την τεχνητή νοημοσύνη ως καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου, της πολιτικής διαδικασίας και της σύγχρονης δημοκρατίας. 2. Τον τρόπο που βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο που μας βλέπει αυτή. 3. Την τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος και ως υποκατάστατο του φυσικού περιβάλλοντος. Υπάρχει και μια παράλληλη θεματική, η οποία εστιάζει στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια αφορμή για να μιλήσουμε για την ταυτότητά μας, ως ανθρώπινο είδος, ως πρόσωπα και ως πολίτες.

Το έργο που μας εντυπωσίασε, ίσως, περισσότερο από όλα είναι το «Substitute» (Υποκατάστατο) της Alexandra Daisy Ginsberg (2019): ο εκλιπών λευκός ρινόκερος του Βορρά επαναφέρεται ψηφιακά στη ζωή, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αρχικά ως ακαθόριστο σύνολο από πίξελ, το αρχοντικό ζώο σχηματίζεται σιγά-σιγά μπροστά στα μάτια μας, εγκλωβισμένο στο λευκό δωμάτιό του, αλλά περιστοιχισμένο από τα πραγματικά φυτά του πάρκου (μια επώδυνη, ειρωνική αντίφαση) και μας ωθεί να αναρωτηθούμε αν, στο μέλλον, η ψηφιακή «ανάσταση» των εξαφανισμένων ειδών του φυσικού κόσμου θα είναι αρκετή για να μας παρηγορήσει για την απώλειά τους.

Μία ακόμα έκπληξη, η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη (ο οποίος βρέθηκε μαζί μας, συγκινημένος, τη βραδιά της δημοσιογραφικής ξενάγησης) σε μια γιγαντο-οθόνη, στην οποία προβάλλεται η θαυμάσια εικαστική ταινία μικρού μήκους της Εύης Καλογηροπούλου «Ανήκω σε μένα» (2021), η οποία μας ταξιδεύει σε ένα ηλιόλουστο,σε πρώτη ανάγνωση, αλλά ουσιαστικά βαθύτατα δυστοπικό «αύριο», στο οποίο οι άνθρωποι βρίσκονται απέναντι στην ίδια τους τη φύση: τους απαγορεύεται να αγγίζονται. Στο βίντεο αρτ, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναλαμβάνει τον ρόλο του αφηγητή και σκιαγραφεί τις ανθρώπινες σχέσεις σε μια απροσδιόριστη εποχή στην οποία τα αλγοριθμικά συστήματα έχουν αναλάβει τον έλεγχο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ή μάλλον, η φωνή του, πρωταγωνιστεί και στην καθηλωτική ηχητική εγκατάσταση του Μανώλη Μανουσάκη και της Αφροδίτης Παναγιωτάκου «Έξοδος» (2021). Το έργο-ηχοτοπίο θέτει το υπαρξιακό ερώτημα των ορίων της ανθρώπινης ύπαρξης στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, και είναι η ζωή του τραγουδιστή, αλλά δυνητικά και η ζωή του καθενός από εμάς: μια αντίστροφη μέτρηση προς την έξοδο, δοσμένη μέσα σε ένα νέφος από σπαράγματα ήχων και αντανακλάσεων.

Στο «You and AI», εκτός από εκείνους που προαναφέραμε, συμμετέχουν επίσης οι καλλιτέχνες: Memo Akten, Algorithmic Justice League, Hiba Ali, Bill Balaskas & Stop LAPD Spying Coalition, Tega Brain, Julian Oliver, Bengt Sjölén, Catherine D’Ignazio, Lauren F. Klein, Marcia Diaz Agudelo, Stephanie Dinkins, Jake Elwes, Entangled Others (Sofia Crespo & Feileacan McCormick), Κυριακή Γονή, Κατερίνα Κανά, Egor Kraft, Ilan Manouach, , Naho Matsuda, Helena Nikonole, Anna Ridler, slow immediate (Gershon Dublon & Xin Liu), Jenna Sutela, Nye Thompson, Mushon Zer-Aviv, Dan Stavy και Eran Weissenstern.

INFO: Τρέιλερ: https :// youtu . be /1 ow 7 IrHU -7 U