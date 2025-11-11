«Θα μπορούσε να την είχε σκοτώσει»: Τι λέει ο πατέρας της 40χρονης που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της - Real.gr

Απώλεια μνήμης συνεχίζει να έχει η 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία, δέκα ημέρες μετά το εξιτήριό της από το νοσοκομείο, όπου έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά τα άγρια χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον σύντροφό της.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Από την ημέρα που έχει βγει από τον «Ερυθρό Σταυρό», η γυναίκα βρίσκεται στο πλευρό των δύο της παιδιών και διαμένει μαζί τους στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Ο πατέρας της παραδέχεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κόρη του, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη χώρα μας, δέχθηκε επίθεση από τον 50χρονο άνδρα. Αυτή τη φορά, όμως, τα χτυπήματα ήταν τόσο βάναυσα που θα μπορούσαν να της είχαν στοιχίσει τη ζωή.

«Η κατάσταση της υγείας της κόρης μου παραμένει δύσκολη, καθώς εξακολουθεί να υποφέρει από μετατραυματική αμνησία και σωματική εξάντληση μετά το τραύμα. Εν μέρει η εξάντληση οφείλεται στη δυσλειτουργία των νεφρών της. Δεν είναι σε θέση να λάβει σωστή θεραπεία και ξεκούραση στο παιδιατρικό νοσοκομείο, όπου δεν έχει ούτε κρεβάτι για να κοιμηθεί ενώ φροντίζει τα παιδιά της. Θεωρώ αυτή τη μεταχείριση της κόρης μου εντελώς απαράδεκτη, τόσο ως πατέρας όσο και ως γιατρός», δηλώνει στη Realnews ο πατέρας της 40χρονης Αγκνες, Γκιντάουτας Βαϊτόσκα. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες η γυναίκα βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ώστε να διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών της, ωστόσο ακόμα δεν έχει εκδοθεί εντολή για το μέλλον τους και παραμένουν στο Παίδων.

Βίαιο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 50χρονος έχει επιδείξει επιθετική συμπεριφορά σε βάρος της συντρόφου του. Το 2023 την είχε ξαναχτυπήσει στο πρόσωπο, αλλά τότε η Αγκνες, έπειτα από την έντονη προτροπή του, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε καταγγελία.

«Τη χαστούκισε στο πρόσωπο. Καθώς η κόρη μου ούρλιαζε, η σπιτονοικοκυρά που έμενε στον επάνω όροφο κατέβηκε και κάλεσε την Αστυνομία. Ο σύντροφός της συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια ζήτησε από την Αγκνες να μην προχωρήσει σε καταγγελία. Συμφώνησε να το κάνει, καθώς δεν είχε τραυματιστεί εκείνη τη στιγμή και επειδή ήθελε να κρατήσει τον πατέρα για τον γιο της. Δεν υπήρξε σωματική βία μέχρι το τρέχον συμβάν στην οικογένειά τους. Ωστόσο, τώρα, θα μπορούσε να την είχε σκοτώσει. Ζητάμε από το ελληνικό κράτος να την προστατεύσει από αυτόν τον άνδρα και σίγουρα δεν πρόκειται να αποσύρει την κατηγορία. Παραμένω στο πλευρό της κόρης μου αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την πλήρη ανάρρωση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχολογικής της υγείας», δηλώνει ο πατέρας της 40χρονης. Το θύμα δεν θυμάται ακόμα πολλά από όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα, αλλά πιστεύει την αναφορά της Αστυνομίας και εμπιστεύεται τη μαρτυρία του γιου της, επειδή ανακρίθηκε από έναν ικανό Ελληνα αστυνομικό, ειδικά εκπαιδευμένο στον χειρισμό παιδιών που έχουν εμπλακεί σε τραυματικές καταστάσεις.

Υποστήριξη κατηγορίας

Νομικά εναντίον του 50χρονου πατέρα των παιδιών της κινείται η γυναίκα, σύμφωνα με όσα λέει στην «R» ο δικηγόρος της Παναγιώτης Αλεξόπουλος. «Προέβη σε παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του κατηγορουμένου και ήδη προφυλακισμένου συντρόφου της και επιφυλάχθηκε να πράξει τα δέοντα μόλις συνέλθει πλήρως τόσο σωματικά όσο και ψυχικά», δηλώνει ο Π. Αλεξόπουλος και προσθέτει ότι «ένας κακοποιημένος δεν πρέπει καν να περιμένει την πρώτη φορά που θα βιώσει κακοποίηση. Αν αισθανθεί απειλή, πρέπει να φύγει και υπάρχουν κρατικές δομές που μπορούν να βοηθήσουν. Οταν υπάρξει η πρώτη φορά, θα υπάρξει και η επόμενη. Ο κύκλος της βίας είναι προκαθορισμένος».

Οπως σημειώνει ο δικηγόρος της 40χρονης μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», παραμένει κοντά στα παιδιά της, ηλικίας 4 ετών και 9 μηνών, τα οποία με εντολή της εισαγγελέως Ανηλίκων παρελήφθησαν από την κοινωνική υπηρεσία του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» αμέσως μετά την επίθεση που δέχθηκε η μητέρα τους. «Το μόνο που προέχει για εκείνη είναι να πάρει τα παιδιά της και να μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον και μετά να λάβουν τη σωστή ιατρική φροντίδα από ειδικούς ψυχικής υγείας, ώστε να θεραπευτεί το ψυχικό τραύμα και να ενδυναμωθούν. Δεν επιθυμεί με κανέναν τρόπο να προστατεύσει τον δράστη της επίθεσης. Σημειώνεται και πως στο παρελθόν υπήρξε περιστατικό κακοποίησής της, όχι όμως αυτού του μεγέθους, διότι τώρα η επίθεση που δέχθηκε παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή», καταλήγει ο Π. Αλεξόπουλος.