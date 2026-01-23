Γλυφάδα: Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης - «Με τα άσπρα θα τη ντύσω, χάθηκε ένας άγγελος» - Real.gr

Σπαραγμός από τον πατέρα της νεκρής καθηγήτριας στη Γλυφάδα

Με τρεμάμενη φωνή μίλησε ο πατέρας της καθηγήτριας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα εξαιτίας της κακοκαιρίας: «Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί, γιατί, γιατί; Για όλα αυτά που γίνονται, οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε. Καταλάβατε; Κάποιοι φταίνε και χάνονται νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλώ με πάσα ειλικρίνεια», είπε στο Mega, για να προσθέσει: «Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω. Θα την ντύσω νύφη. Θα τη ντύσουμε νύφη, γιατί ήταν ένας άγγελος και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε να μάθετε στη Γλυφάδα για τη Χριστίνα Φωστέρη. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια, ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της».