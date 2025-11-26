Θανάσιμος τραυματισμός εργαζομένου της ΣΤΑΣΥ - Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε Mετρό, ηλεκτρικό και Τραμ - Real.gr

Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ λόγω εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της εταιρείας , αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος οι αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ διενεργούν έρευνα .

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών. Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.