Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας στην Πατησίων τα ξημερώματα - Real.gr

Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 00:20 στη συμβολή της οδού Πατησίων με την οδό Τροίας, ένας 28χρονος παρέσυρε με την μηχανή του μια 74χρονη πεζή.

Η 74χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε.

Ο 28χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για την διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.