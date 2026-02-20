Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας στην Πατησίων τα ξημερώματα - Real.gr

Σύνοψη από το
- Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2/2026) στο κέντρο της Αθήνας, με θύμα μία 64χρονη γυναίκα.
- Το δυστύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, όταν η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.
- Η 64χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα, όπου υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία.
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 00:20 στη συμβολή της οδού Πατησίων με την οδό Τροίας, ένας 28χρονος παρέσυρε με την μηχανή του μια 74χρονη πεζή.
Η 74χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε.
Ο 28χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για την διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.