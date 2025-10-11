Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφ. Λαυρίου με θύμα 45χρονο μοτοσικλετιστή - BINTEO - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 45χρονο μοτοσικλετιστή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη λεωφόρο Λαυρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο μετά τις 02.00, ο 45χρονος οδηγός έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και έπεσε με σφοδρότητα σε φανάρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου δυστυχώς, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα πραγματοποιήσει η Τροχαία.