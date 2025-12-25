Quantcast
Θανατηφόρο τροχαίο στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση IX - Real.gr
Θανατηφόρο τροχαίο στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση IX

11:40, 25/12/2025
Θανατηφόρο τροχαίο στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος σε μετωπική σύγκρουση IX

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 20χρονο, σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην Ημαθία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 20χρονο με καταγωγή από τον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, οδηγό του ενός εκ των δύο ΙΧ.

Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.

