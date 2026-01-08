Θανατηφόρο τροχαίο στην Κορινθία: Η στιγμή που το ΙΧ εισβάλλει σε βενζινάδικο και «καρφώνεται» σε σπίτι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη (8/1) στα Εξαμίλια Κορινθίας, όταν ΙΧ «καρφώθηκε» σε σπίτι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα.

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο ντοκουμέντο μέσω του Ηλέκτρα TV από τη στιγμή που το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι άτυχοι νέοι μπήκε με μεγάλη ταχύτητα σε βενζινάδικο, πέρασε δίπλα από την αντλία καυσίμων και στη συνέχεια «καρφώθηκε» στο σπίτι, καταλήγοντας διαλυμένο και ανάποδα στην αυλή.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

«Ερχόντουσαν πίσω από το μαγαζί και άκουγα κάτι θορύβους. Έβαζαν κόντρες. Στο κατέβασμα ακούω ένα δυνατό κρότο, χτυπάει στο κράσπεδο, φέρνει 3-4 σβούρες και έπεσε στο σπίτι του αδελφού μου», υποστήριξε στο Ηλέκτρα TV ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν το πρωί της Πέμπτης στην επαρχιακή οδό Κορίνθου-Αγγελοκάστρου. Το IX που επέβαιναν οι άτυχοι νέοι εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε σε σπίτι.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το μοιραίο όχημα κατέληξε ανάποδα στην αυλή του σπιτιού. Οι δύο νέοι, αφού απεγκλωβίστηκαν, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.