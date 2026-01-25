Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: «Ο Νικόλας μου είχε όνειρα, ποτέ δεν ήταν παράνομος» - Συγκλονίζει η μητέρα του 19χρονου - Real.gr

Quantcast
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: «Ο Νικόλας μου είχε όνειρα, ποτέ δεν ήταν παράνομος» – Συγκλονίζει η μητέρα του 19χρονου

23:22, 25/01/2026
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάτρα: «Ο Νικόλας μου είχε όνειρα, ποτέ δεν ήταν παράνομος» – Συγκλονίζει η μητέρα του 19χρονου

Τραγωδία στην Πάτρα από το τροχαίο δυστύχημα με δύο θύματα το βράδυ του Σαββάτου (24/1), όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε με σφοδρότητα σε φανάρι.

Πήρε την κοπέλα του για να βγουν μία σαββατιάτικη βόλτα. Ο Νίκος, 19 χρόνων, και η Αγγελική 17. Σε μία μοιραία, ανοιχτή στροφή όμως στην παραλία Πατρών, τους περίμενε ο θάνατος. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε το 19χρονο παιδί βγήκε από την πορεία του και χτύπησε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη.

Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Στο σημείο έφτασαν Πυροσβεστική και Αστυνομία που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τα παιδιά. Δυστυχώς όμως ανασύρονται χωρίς τις αισθήσεις τους.

Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι συνέβη και ο 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Η μητέρα του συντετριμμένη, μιλώντας στο MEGA, λέει ότι ο γιος της ήταν πάντα προσεκτικός.

«Ο Νικόλας μου πήγαινε με 50 km, και φορούσαν ζώνη. Όλοι οι αερόσακοι, είχε ένα καλό αυτοκίνητο υποτίθεται, ότι σαν γονείς και εμείς να’ ναι το παιδί προστατευμένο. Γιατί παιδί ήταν, πήρε την κοπέλα που αγαπούσε και πήγαν 3 km βόλτα. Με ζώνες. Το παιδί δεν έβγαινε από το γκαράζ που έβγαζε το αυτοκίνητο, φορούσε ζώνη, αυτό θέλω για την ψυχή του, δεν θέλω τίποτα άλλο, δεν θέλω να λένε ψέματα».

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τα δύο παιδιά βρήκαν ακαριαίο θάνατο.

«Ο Νικόλας μου σπούδαζε, ήταν φοιτητής, ήταν στην σχολή εμποροπλοιάρχων στο εξωτερικό, είχε όνειρα. Και δεν πήρε το αυτοκίνητο ποτέ μέχρι να πάρει δίπλωμα. Ποτέ δεν ήταν παράνομος».

Από το πρωί, φίλοι και συγγενείς των δύο παιδιών βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας για να αφήσουν λίγα λουλούδια και να ανάψουν ένα κερί στην μνήμη τους.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και εξετάζουν το ενδεχόμενο να έπαιξε ρόλο η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, αφού εκείνη την ώρα είχε αρχίσει να ψιχαλίζει.

 

 

