Θανατηφόρο τροχαίο στο 3ο χλμ. Κοζάνης–Λάρισας: Νεκρός νεαρός - Real.gr

Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Λάρισας, στο ύψος του αεροδρομίου.

Aυτοκίνητο, κάτω αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε και έσπασε τις πλευρικές μπαριέρες για να καταλήξει εκτός δρόμου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο οδηγός, νεαρός άνδρας ηλικίας περίπου 27–28 ετών, σύμφωνα με το kozan.gr.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστική ωστόσο ο άτυχος νέος ανασύρθηκε νεκρός.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Κοζάνης.