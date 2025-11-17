Νεκρός οδηγός μετά από τροχαίο στον Νέο Κόσμο - Τι εξετάζουν οι αρχές - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, στην οδό Σουλιέ στο Νέο Κόσμο.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ένα όχημα με οδηγό έναν 58χρονο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές πιθανόν ο 58χρονος να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν το δυστύχημα. Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν δύο άτομα από διερχόμενο δίκυκλο, που ενδεχομένως εμπλέκεται στην υπόθεση.

