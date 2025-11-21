Παγκράτι: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από ΙΧ, μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στο Παγκράτι με εμπλεκόμενα δύο οχήματα και μία πεζή που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και στη συνέχεια κατέληξε.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην διασταύρωση και το ένα εξ’ αυτών εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε την άτυχη πεζή, ηλικίας περίπου 65 ετών.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας που διενεργεί έρευνα και προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.