Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στο Λιανοκλάδι - ΙΧ «καρφώθηκε» σε νταλίκα - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στο ύψος του γηπέδου Λιανοκλαδίου λίγο πριν τις 08:30’, όταν ΙΧΕ συγκρούστηκε με νταλίκα.

Το βαρύ όχημα κατευθυνόταν από Λαμία προς Λιανοκλάδι και θέλησε να στρίψει αριστερά, ενώ το ΙΧΕ κινούνταν αντιθέτως προς Λαμία. Αν και προσπάθησε να φρενάρει «καρφώθηκε» με ταχύτητα πάνω στο φορτηγό με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του συνοδηγού, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός. Στα πίσω καθίσματα επέβαιναν και μια μητέρα με το μικρό παιδί της που ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Ο τελευταίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στοπ Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport στο ασημί ΙΧΕ επέβαινε ένα ζευγάρι με το μωρό παιδί τους και τον παππού και κινούνταν προς το Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς ο τελευταίος είχε αισθανθεί αδιαθεσία.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα πληρώματα της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.