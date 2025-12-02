Θάνατος 19χρονου Ραφαήλ: Θολά τα αίτια της τραγωδίας - Real.gr

Ειδικός πραγματογνώμονας αναλαμβάνει να αποσαφηνίσει τα αίτια της έκρηξης χειροβομβίδας που προκάλεσε τον θάνατο 19χρονου ΕΠΟΠ.

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Ηρθα από την Κρήτη να αφήσω λίγα λουλούδια εκεί που ο μονάκριβός μου έχασε τη ζωή του. Να αφήσω ένα κεράκι για το βλαστάρι μου. Να κλάψω για το παιδί μου. Μόνο δύο λεπτά δώστε μου και μετά θα φύγω…». Με αυτά τα σπαρακτικά λόγια, ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη παρακάλεσε αστυνομικούς και στρατιωτικούς, που είχαν αποκλείσει τον τόπο της τραγωδίας στο πεδίο βολής της Αφάντου, να τον αφήσουν να περάσει στο «σημείο μηδέν».

Οι άνδρες που είχαν επιφορτιστεί με τη φύλαξη του χώρου τού εξήγησαν ότι δεν μπορούσαν να του επιτρέψουν να περάσει διότι ο χώρος είναι αποκλεισμένος για λόγους ασφαλείας, αλλά και επειδή τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν ακόμη θολά. Ο άτυχος νέος είχε επιλέξει να ακολουθήσει στρατιωτική καριέρα ως ΕΠΟΠ και μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσής του στη Λαμία είχε μετατεθεί δύο ημέρες πριν από το συμβάν στη Ρόδο.

Τυλιγμένη με τη γαλανόλευκη, η σορός του Ραφαήλ έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου C130 το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ το τελευταίο αντίο στον 19χρονο, σε κλίμα ανείπωτης θλίψης, είπαν χιλιάδες φίλοι και συγγενείς που τον συνόδευσαν το πρωί της Παρασκευής από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου Τυμπακίου στο κοιμητήριο. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του και η 20χρονη αδελφή του, η οποία είναι δόκιμος αστυνομικός στην Κομοτηνή.

Την ίδια ώρα, μάχη για τη ζωή του δίνει στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας Μ.Β., έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από ακρωτηριασμό άνω άκρου και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα.

«Σκέφτομαι πολύ και το παιδί που είναι στο νοσοκομείο, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση, από όλη την Ελλάδα», ανέφερε ο πατέρας του Ραφαήλ, Μανώλης Γαλυφιανάκης, ανώτερος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος και διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου.

Τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή, πυροτεχνουργοί της ΕΛ.ΑΣ. συνέλεξαν υλικό και στοιχεία από το σημείο της τραγωδίας, ενώ πραγματοποιήθηκε μεταφορά των πυρομαχικών στα εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», βρέθηκαν στο σημείο «ύποπτες» περόνες και μοχλοί ασφαλείας χειροβομβίδων, αλλά μένει να εξακριβωθεί στον εργαστηριακό έλεγχο αν πρόκειται για αντικείμενα που αφορούσαν τη μοιραία χειροβομβίδα.

Η έκρηξη

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διαπιστωθεί τα αίτια της έκρηξης και γι’ αυτό στις έρευνες συμμετέχει και ειδικός πραγματογνώμονας. «Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Σήμανσης και των πυροτεχνουργών, μου επετράπη η είσοδος στον χώρο όπου πραγματοποίησα συλλογή φωτογραφιών και μετρήσεων προκειμένου να συντάξω το πόρισμά μου», δήλωσε στην «R» ο Γιάννης Τσιάμπας, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γαλυφιανάκη και εγκεκριμένος βαλλιστικός πραγματογνώμονας και πυροτεχνουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας υπολοχαγός, αξιωματικός βολής, περιέγραψε ότι η μεταφορά από την περιοχή Κάλαθο στο πεδίο βολής Μονοδενδρίου στο Αφάντου πραγματοποιήθηκε από δύο οχήματα. Τα πυρομαχικά που δόθηκαν στους δύο πυροτεχνουργούς για έλεγχο είναι τρία ξύλινα κιβώτια με 80 χειροβομβίδες. Παράλληλα, ενημερωνόταν το προσωπικό, ενώ ενδιάμεσα υπήρχαν οχήματα που εμπόδιζαν την οπτική επαφή με το σημείο ελέγχου των πυρομαχικών. Τότε ακούστηκε ο εκκωφαντικός θόρυβος από την έκρηξη της χειροβομβίδας. Αμεσα δόθηκε διαταγή διασποράς των ανδρών προς το ανάχωμα, ενώ αξιωματικός κινήθηκε προς το επίκεντρο της έκρηξης όπου είδε τον έναν πυροτεχνουργό να έχει υποστεί ακρωτηριασμό στο δεξί χέρι και τον δεύτερο στο έδαφος λίγα μέτρα πίσω από το όχημα.

Από μαρτυρίες επιβεβαιώνεται ότι η επιθεώρηση των χειροβομβίδων βρισκόταν σε εξέλιξη από τους δύο πυροτεχνουργούς όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Οι ίδιοι μάρτυρες ανέφεραν πως, λόγω παρεμβολής των οχημάτων, δεν διέκριναν τις κινήσεις των δύο ανδρών, εικόνα που θα έδινε κάποια στοιχεία τα τελευταία μοιραία δευτερόλεπτα. Αξιωματικός κατέγραψε περίπου τέσσερις χειροβομβίδες εκτός κιβωτίων μέσα στη θήκη τους δίπλα στο όχημα, οι οποίες δεν προσεγγίστηκαν, ενώ διατάχθηκε η απομάκρυνση των κιβωτίων των χειροβομβίδων ώστε να αποκλειστεί νέα έκρηξη. Να σημειωθεί πως οι πυροτεχνουργοί δεν έφεραν προστατευτικό εξοπλισμό, ενώ επισημαίνεται η παρουσία στρατιωτικού φορειοφόρου, γιατρού και στρατιώτη υγειονομικού, καθώς και πυροσβεστικού οχήματος σε απόσταση 150 μέτρων.