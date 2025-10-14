Θάνατος 28χρονης εγκύου: «Την άφησαν να πεθάνει μέσα στο νοσοκομείο» - Real.gr

Ο σύζυγος της 28χρονης εγκύου από την Αρτα μιλά στην «R» μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον γιατρών και νοσηλευτών για ανθρωποκτονία.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου της Σπυριδούλας, της 28χρονης γυναίκας που υπέστη αναφυλακτικό σοκ από φάρμακο που της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο της Αρτας, ψάχνουν να βρουν οι συγγενείς της. Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας μιλά στη Realnews για την υπόσχεση που έδωσε στη γυναίκα του να κάνει τα πάντα ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

«Δεν έχω λόγια, είμαι πικραμένος και απογοητευμένος από το γεγονός ότι άφησαν τη γυναίκα μου και το αγέννητο παιδί μου να πεθάνουν αβοήθητοι στο νοσοκομείο. Γιατρός δεν υπήρχε, μόνο μία νοσηλεύτρια που οι λέξεις της έχουν χαραχθεί στη μνήμη μου και δεν πρόκειται να τις ξεχάσω μέχρι να πεθάνω. “Και τι θέλεις να κάνω εγώ που μουδιάζει η γυναίκα σου, εγώ νοσηλεύτρια είμαι”. Αυτές ήταν οι λέξεις που βγήκαν από το στόμα της νοσηλεύτριας. Μετανιώνω που ήμουν ευγενικός, ίσως να έσωζα τη γυναίκα μου εάν φώναζα και εάν ούρλιαζα», δηλώνει στην «R» ο άνδρας που είδε την έγκυο γυναίκα του να πεθαίνει μπροστά στα μάτια του χωρίς να τη βοηθά κανείς, παρότι βρισκόταν εντός του νοσοκομείου της Αρτας. «Εχω υποσχεθεί στη Σπυριδούλα μου ότι θα τιμωρηθούν αυτοί που την άφησαν να πεθάνει μέσα στο νοσοκομείο, το οφείλω σε εκείνη, στο μωρό που πέθανε μαζί της, αλλά και στη 2 ετών κόρη μου που πρέπει να βρω τρόπο να της εξηγήσω όταν μου λέει “θέλω τη μαμά μου”», προσθέτει ο άνδρας που μέσα σε λίγα λεπτά έχασε τη μάνα των παιδιών του. Οπως υπογραμμίζει, η γυναίκα του σήμερα θα ήταν ζωντανή εάν δεν την πήγαινε στο νοσοκομείο να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες μετά τους πόνους που ένιωσε και την αιμορραγία, συμπτώματα επαπειλούμενης κύησης. «Περιμένω να γίνουν όλες οι εξετάσεις και οι εκθέσεις που έχει διατάξει ο εισαγγελέας, να μάθω γιατί έχασα τη γυναίκα μου, να ξέρει η κόρη μου ποιοι της στέρησαν τη μανούλα της, ποιοι τη δολοφόνησαν. Ευχαριστώ όλον τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Νιώθω οργή και θλίψη. Κανένας δεν ήρθε να πει μια συγγνώμη για τον θάνατο της Σπυριδούλας μου, δεν θέλω τη συγγνώμη τους, θέλω μόνο την τιμωρία τους».

«Εψαχναν τα κουτιά»

Οι συγγενείς της 28χρονης έχουν καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και έκθεση σε κίνδυνο. Καταγγέλλουν ελλείψεις στη διαχείριση του περιστατικού, καθώς και απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της γυναίκας στο νοσοκομείο. Αίσθηση προκαλούν όσα δηλώνει στην «R», η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της εγκύου, για τους λανθασμένους χειρισμούς και τις ελλείψεις του νοσοκομείου της Αρτας. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει, οι νοσηλευτές έψαχναν να βρουν ένεση αδρεναλίνης να χορηγήσουν στην 28χρονη, ωστόσο, όταν δεν το κατάφεραν, της χορήγησαν κορτιζόνη για παιδιά, θεραπεία η οποία δεν ενδείκνυται για το αναφυλακτικό σοκ. «Η περίπτωση της άτυχης Σπυριδούλας ήρθε να προστεθεί στον κατάλογο των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή λόγω της πλημμελούς άσκησης καθηκόντων εκ μέρους του νοσηλευτικού, ιατρικού και διοικητικού προσωπικού ενός δημόσιου νοσοκομείου. Βαρύτατη ευθύνη φέρει και η διοίκηση του νοσοκομείου, ιδίως εάν αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε αδρεναλίνη κατά τη στιγμή που η Σπυριδούλα υπέστη αναφυλακτικό σοκ», λέει η Στ. Μάρκου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, «από τα έως σήμερα δεδομένα και μαρτυρίες, η νοσηλεύτρια αναζητούσε εναγωνίως ένεση αδρεναλίνης αναποδογυρίζοντας τα χαρτόκουτα με το υγειονομικό υλικό. Δεν βρήκε αυτό που αναζητούσε. Μία ένεση αδρεναλίνης θα έσωζε τη ζωή της Σπυριδούλας. Της χορηγήθηκε κορτιζόνη που ενδείκνυται για μικρά παιδιά, ούτε καν για ενήλικες. Από τον ιατρικό φάκελο της Σπυριδούλας προκύπτει μια καταγραφή περί χορήγησης αδρεναλίνης, είναι η τελευταία εγγραφή στον φάκελό της. Δίπλα σε αυτή την εγγραφή δεν καταγράφεται ούτε η ώρα που της χορηγήθηκε η αδρεναλίνη. Η οικογένειά της θεωρεί εικονική αυτή την εγγραφή περί χορήγησης αδρεναλίνης, κρίνει, δε, ως πιθανό το σενάριο να εγγράφηκε στον φάκελο μετά την κίνηση της διαδικασίας της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής έρευνας που διέταξε η εισαγγελέας Αρτας. Διαφορετικά, για ποιον λόγο να μην αναγράφεται η ώρα χορήγησης της αδρεναλίνης;».

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η οικογένεια της 28χρονης ζητά δικαίωση και την τιμωρία όσων είναι υπαίτιοι για τον θάνατό της. Θέλουν η περίπτωση της Σπυριδούλας να αποτελέσει την αφορμή για να αλλάξουν επιτέλους τα πράγματα στα δημόσια νοσοκομεία. «Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει εφημερεύων γιατρός σε μια μαιευτική κλινική. Είναι αδιανόητο να χορηγούν ενδοφλέβια αντιβίωση σε μια εγκυμονούσα χωρίς επίβλεψη».

Απαντήσεις

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η εκταφή της 28χρονης εγκύου προκειμένου να γίνει νεκροψία και να ληφθούν δείγματα που θα εξεταστούν τοξικολογικά, ώστε να χυθεί άπλετο φως στα αίτια του θανάτου. Απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα βγουν έπειτα από περίπου έξι μήνες, αναμένει και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, Δημήτρης Γαλεντέρης.

«Από τις τοξικολογικές εξετάσεις θα διαπιστώσουμε αν όντως αποδεικνύεται το αλλεργικό σοκ και το κυριότερο ποια είναι η ουσία που της χορηγήθηκε και της το προκάλεσε. Ωστόσο, δεν θα μπορέσουμε να μάθουμε τι ώρα χορηγήθηκε η συγκεκριμένη ουσία και ύστερα από πόση ώρα έγινε η ένεση αδρεναλίνης. Απαντήσεις πέρα από τις τοξικολογικές μπορούμε να λάβουμε και από τη νεκροψία-νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας θα βγουν έπειτα από 10 ημέρες», λέει στην «R» ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. Ωστόσο, ο Δ. Γαλεντέρης, αναφερόμενος στα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το αλλεργικό σοκ, επισημαίνει ότι έχει αποδειχθεί ότι το 99,5% των ασθενών που τους χορηγείται έγκαιρα αδρεναλίνη επιβιώνει και δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.