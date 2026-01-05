Θάνατος 31χρονου στην Πάτρα: Eλεύθεροι μετά τη δίκη οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου - Real.gr

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνταν για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τη δίκη τους στο αυτόφωρο οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου όπου έγινε το άγριο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 31χρονου Κώστα, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι δύο συλληφθέντες, 40 και 56 ετών, κατηγορούνταν για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη και παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας από αυτούς κρίθηκε αθώος, ενώ στον άλλο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 9 μηνών χωρίς αναστολή, άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη δίκη.