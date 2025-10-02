Θάνατος εγκύου στην Άρτα: «Θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω την ψυχή της...» - Συγκλονίζει ο σύζυγός της 28χρονης - Real.gr

Εγκληματική ιατρική αμέλεια καταγγέλουν οι συγγενείς της 28χρονης εγκύου που πέθανε στην Αρτα. Οπως λένε στον ΑΝΤ1, δεν υπήρχε γιατρός στο νοσοκομείο, όπου ήδη νοσηλευόταν, όταν η κοπέλα υπέστει το μοιραίο αλλεργικό σοκ.

Μια κοπέλα μόλις 28 ετών, μητέρα ενός μικρού παιδιού και έγκυος στον δεύτερο μήνα, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο της Αρτας βυθίζοντας στο πένθος της οικογένειά της και την τοπική κοινωνία.

Η Σπυριδούλα παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ, μετά από χορήγηση αντιβίωσης καθώς από τη γυναικολογική εξέταση διαπιστώθηκε αιμορραγία.

Η αδελφή της συγκλονίζει καθώς όπως εξηγεί στον ΑΝΤ1 η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία. “Ξεκινάει να μουδιάζει και βγήκαν έξω να ζητήσουν κάποιους γιατρούς να έρθουν να τη δουν. Το αποτέλεσμα από όλο αυτό ήταν να πάθει αλλεργικό σοκ. Κάποια στιγμή έβρισκαν παλμούς, κάποια άλλη δεν έβρισκαν. Εγινε κάποια αναρρόφηση. Μετά πήγαν να τη διασωληνώσουν”.

Δύο 24ωρα μετά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η Σπυριδούλα κατέληξε.

“Μας ενημέρωσαν ότι συκώτι, πνεύμονες, νεφρά δεν λειτουργούν πλέον και σαν τελευταίο ότι δεν υπάρχει και εγκεφαλική λειτουργία. Ξέραμε και εμείς ότι μετράμε αντίστροφα”, προσθέτει η αδελφή της αδικοχαμένης 28χρονης.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης καθώς τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Ο σύζυγός της θέλει να μάθει ποιος στέρησε τη μαμά από την κορούλα του, που είναι μόλις 2 ετών.

“Εδωσα υπόσχεση στη σύζυγό μου και την κόρη μου ότι θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω την ψυχή της αγαπημένης μου Σπυριδούλας. Την έχασα μέσα από την αγκαλιά μου από εγκληματικά λάθη γιατρών, που ενώ η σύζυγός μου χαροπάλευε οι γιατροί αρκέστηκαν να δίνουν εντολές στο νοσηλευτικό προσωπικό δια τηλεφώνου”, είπε ο σύζυγός της.