The Waterboys: Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 - Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Η προπώληση εισιτηρίων με τιμές που ξεκινούν από 30 ευρώ, άρχισε στο δίκτυο viva.gr

Δημιουργήθηκαν στο Εδιμβούργο το 1983 από τον Mike Scott, και η ιστορία τους είναι συνυφασμένη με τη δική του μουσική πορεία. Είναι ταυτισμένη με τις μουσικές αναζητήσεις αυτού του εμπνευσμένου Σκωτσέζου, ο οποίος αποτελεί τη στιχουργική και συνθετική ψυχή του συγκροτήματος, την κατευθυντήρια δύναμη για όλες τις αλλαγές ύφους και μουσικού χαρακτήρα από τις οποίες πέρασε το γκρουπ. Ένα συγκρότημα που με τον χειμαρρώδη λυρισμό του, γέννησε τον όρο Big Music –μια τάση που παραμένει έως σήμερα επίκαιρη.

Ο Σκοτ, λάτρης των λαϊκών μύθων και θρύλων, οδήγησε τους Waterboys παράλληλα με την "μεγάλη μουσική" και σε πιο folk δρόμους, εμπνεόμενος από την κέλτικη παράδοση, αλλά και την Ελληνική μυθολογία.

The Waterboys - The Big Music (1984)

https://www.youtube.com/watch?v=Yw1i3S7XeMg

Είναι γνωστό ότι ο Mike Scott, ειδικά στην πρώτη περίοδο των Waterboys, μελέτησε με ιδιαίτερη αγάπη το μυθολογικό παρελθόν της Ελλάδας και εμπνεύστηκε από το πάνθεον των ηρώων της. Από τότε, μοιάζει να μη σταματά να αναζητά αγαπημένη του μορφή, τον θεό Πάνα!

The Waterboys - The Pan Within

https://www.youtube.com/watch?v=qQ3WqNWcXo4

Τώρα, ο Mike Scott θα βρεθεί ο ίδιος αυτοπροσώπως να παίζει μουσική κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης και προσκαλεί όλους εμάς σε μια διονυσιακή μουσική γιορτή, στην οποία θα παρουσιάσει κομμάτια από όλη την καριέρα των Waterboys!

«Οι WATERBOYS δεν ανήκουν σε καμία κίνηση, είδος, σχολή ή μόδα. Η μουσική μας είναι απλά... οι WATERBOYS. Έχουμε έδρα το Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Γκόλγουεϊ, τη Νέα Υόρκη και το Φίντχορν της Σκωτίας και ακολουθούμε τις στροφές και τα μονοπάτια της μουσικής, όπου κι αν αυτή μας οδηγεί, όπως κι αν ξετυλίγεται η περιπέτεια. Ελάτε μαζί μας.»

How long will I love you?

As long as stars are above you

And longer if I can

Και όταν σας ρωτήσουν «μα για πόσο ακόμη θα τους αγαπάτε», η απάντηση είναι μία και μοναδική: «Για όσο θα υπάρχουν τα άστρα πάνω τους κι ακόμη περισσότερο αν μπορούμε».

The Waterboys - How Long Will I Love You (Bing Lounge)

https://www.youtube.com/watch?v=J69Q5q9sqNU

Ο Mike Scott εμπνεύστηκε το όνομα του συγκροτήματος από το τραγούδι του Lou Reed, The Kids (...And I am the water boy..._). Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομα τους το 1983.

Το τραγούδι τους The Big Music από το δεύτερο άλμπουμ τους, A Pagan Place δίνει την αφορμή στους μουσικοκριτικούς να χαρακτηρίσουν τον ήχο της μπάντας ως "Big Music" - επικές, μεγαλόπνοες συνθέσεις, δυναμικό rock and roll, στον οποίο κυριαρχούν οι οργισμένες κιθάρες του Mike. «I have heard the big music, And I'll never be the same».

Το τρίτο άλμπουμ τους, This Is The Sea κυκλοφορεί το 1985 και σε αυτό περιλαμβάνεται και το single, The Whole Of The Moon, το τραγούδι που σφράγισε την καριέρα των Waterboys. Το τραγούδι ξεκίνησε σαν ένα σκαρίφημα στο πίσω μέρος ενός φακέλου για να εντυπωσιάσει ο 26χρόνος τότε Mike Scott την κοπέλα του, σε έναν χειμωνιάτικο δρόμο της Νέας Υόρκης. Ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1985 σε ένα στούντιο του Λονδίνου, όταν στους στίχους προστέθηκαν «μονόκεροι και οβίδες, παλάτια και προβλήτες», και έμελλε να γίνει το τραγούδι – έμβλημα για την μπάντα αλλά και να διασκευαστεί από μία στρατιά καλλιτεχνών που ξεκινά από τον Prince και τους U2 και φθάνει ως τους Killers και τον Rod Steward.

The Waterboys - The Whole of the Moon (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=sBW8Vnp8BzU