Θέατρο Πορεία: «Ο κουρέας της Σεβίλλης» - Real.gr

Ενα μουσικοθεατρικό πολυθέαμα για παιδιά. Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη.

Με αφορμή την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, η παράσταση προσφέρεται σε ειδική εορταστική τιμή 10€.

“Σας περιμένουμε στον «Κουρέα της Σεβίλλης», την τελευταία Κυριακή των Αποκριών, στις 22 Φεβρουαρίου στις 11.30πμ, στο Θέατρο Πορεία για να γιορτάσουμε μαζί με τον πολυμήχανο Φίγκαρο και την παρέα του, σε μια παράσταση όπου οι μεταμφιέσεις και οι κωμικές ανατροπές πρωταγωνιστούν! Μικροί μας φίλοι, φορέστε τις στολές σας και ελάτε να γίνουμε όλοι μέρος αυτής της πολύχρωμης θεατρικής γιορτής, γεμάτης μουσική, χορό και γέλιο”, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου με αφορμή την παράσταση.

Και συνεχίζει: «Ο Κουρέας της Σεβίλλης», η παράσταση που απέσπασε διθυραμβικά σχόλια για τη ζωντάνια, τη δημιουργικότητα και την υψηλή αισθητική της, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα μικρών και μεγάλων θεατών, συνεχίζει στο Θέατρο Πορεία, για λίγες ακόμα παραστάσεις.

Μια ευφάνταστη και απολαυστική προσαρμογή για παιδιά – αλλά και για μεγάλους – βασισμένη στην πασίγνωστη όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι, σε διασκευή του κλασικού έργου του Μπωμαρσαί, σε σκηνοθεσία της Χλόης Μάντζαρη και χορογραφία-κινησιολογία της Σοφίας Σπυράτου.

Μία παράσταση-εμπειρία που συνδυάζει την κλασική κωμωδία με τα πιο μαγευτικά αποσπάσματα από πασίγνωστες μελωδίες της όπερας δοσμένες με προσιτό και διασκεδαστικό τρόπο.

Ζωντανά επί σκηνής απολαμβάνουμε αγαπημένες μελωδίες από τους χαρισματικούς μουσικούς-ηθοποιούς-ερμηνευτές & ακροβάτες (!), με εκπαίδευση στο λυρικό τραγούδι, οι οποίοι ενσαρκώνουν μοναδικά τους ρόλους, τραγουδούν, χορεύουν και παίζουν κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο, κιθάρα και ukulele με εντυπωσιακή δεξιότητα.

Τα παιδιά θα λατρέψουν τους πολύχρωμους χαρακτήρες-και κυρίως τον πολυμήχανο κουρέα Φίγκαρο.

Η ιστορία κυλάει γρήγορα, με χιούμορ, μεταμφιέσεις, παρεξηγήσεις και έξυπνα «κόλπα».

Και στο τέλος; Η αγάπη-όπως πάντα-βρίσκει τον τρόπο να νικήσει!

Η παράσταση μεταφέρει σημαντικά μηνύματα:

Να είσαι ο εαυτός σου

Να σέβεσαι τη διαφορετικότητα

Να πιστεύεις στη φιλία, την καλοσύνη και τη συνεργασία. Και έτσι ο κόσμος θα γίνει πραγματικά καλύτερος!

Η παράσταση είναι ιδανική για ηλικίες από 4 εώς 104 ετών!”

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία: Χλόη Μάντζαρη

Χορογραφία: Σοφία Σπυράτου

Μουσική: Ροσσίνι (αποσπάσματα-διασκευές) και χορευτικές αναγεννησιακές μελωδίες

Ενορχήστρωση: Φοίβος Ζήτης

Μουσική διδασκαλία: Μαρία Κατριβέση

Κοστούμια: Χλόη Μάντζαρη και Δήμητρα Καίσαρη

Σχεδιασμός σκηνικών: Χλόη Μάντζαρη

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλης

Ράψιμο κοστουμιών: Ευαγγελία Τσιούνη

Κατασκευές: Δήμητρα Καίσαρη

Δ/νση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Οργάνωση Παραγωγής: Ξένια Καλαντζή

Επικοινωνία στα Μ.Μ.Ε.: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Παραγωγή: Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος

ΔΙΑΝΟΜΗ

Δημήτρης Kουρούμπαλης/Γιώργος Νούσης: Φίγκαρο

Γιάννη Σμέρος: Μπάρτολο

Μαρία Κατριβέση: Ροζίνα

Ηλίας Μανιατόπουλος: Κόμης Αλμαβίβα

Μαρίνος Γαλατσινός: Μπαζίλιο (και κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο)

Φοίβος Ζήτης: Συμβολαιογράφος (και κιθάρα, ukulele)

INFO

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3, Αθήνα, τηλ. 2108210991