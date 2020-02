Θέατρο στη Στεγη Ιδρύματος Ωνάση: Cultural Exchange Rate - Tania El Khoury

Από Παρασκευή 6 έως Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, στον Εκθεσιακό χώρο -1, στις 16:45, 18:00, 19:15, 20:30 και 22:45.

Η Λιβανέζα live artist Τάνια Ελ Χούρυ διαβάζει, μέσα από ένα οικογενειακό ημερολόγιο συνόρων, την πανανθρώπινη και αέναη ιστορία της μετανάστευσης.

Στα βορειανατολικά σύνορα του Λιβάνου με τη Συρία βρίσκεται η περιφέρεια του Άκαρ. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε η Τάνια Ελ Χούρυ. Εκεί επιστρέφει, τώρα, μέσα από τη νέα της περφόρμανς, Cultural Exchange Rate. Η πολυβραβευμένη Λιβανέζα live artist επανέρχεται από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου στη Στέγη, για να μοιραστεί τις αναμνήσεις της οικογένειάς της από ένα απομακρυσμένο συνοριακό χωριό της πατρίδας της.

Αντλώντας υλικό από ηχογραφημένες συνομιλίες με την εκλιπούσα γιαγιά της, από μαρτυρίες της προφορικής παράδοσης του Άκαρ, αλλά και από την αναπάντεχη ανακάλυψη χαμένων συγγενών της στο Μεξικό, η Τάνια Ελ Χούρυ συνθέτει τη συνταρακτική αφήγηση ενός αιώνα πολεμικών συγκρούσεων και μετανάστευσης.

Όπως σε όλα τα σκηνικά της πρότζεκτ, έτσι κι εδώ οι θεατές έρχονται να διαδραματίσουν δυναμικό ρόλο. Το Cultural Exchange Rate μοιάζει με μια απόπειρα καταβύθισης του κοινού στα βιώματα, στα ίχνη, στους ήχους της οικογένειας των Ελ Χούρυ, που δεν έπαψαν να μετακινούνται, να διασχίζουν σύνορα και να επιβιώνουν.

H Τάνια Ελ Χούρι δημιουργεί διαδραστικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς. Από το Λονδίνο ως τη Βυρηττό, από το Βρετανικό μουσείο μέχρι τους ναούς του Λιβάνου που χρησιμοποιούνταν ως στρατιωτικές βάσεις στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, από μουσεία έως τελεφερίκ, μέχρι και στη Μεσόγειο θάλασσα. Το έργο της έχει μεταφραστεί και παρουσιαστεί σε πολλές γλώσσες, σε 32 χώρες ανά τις έξι ηπείρους. Τοποθετεί σταθερά το κοινό στο κέντρο της δράσης τους. Αφού «είναι πολύ σημαντικό για μένα να φροντίζω το κοινό, να το κάνω να αισθάνεται ασφάλεια? αλλά να μην αισθάνεται και φόβο να εμβαθύνει σε δύσκολα ζητήματα».

Στη συγκεκριμένη live performance για τη βάναυση κουλτούρα των συνόρων σε συνανάθεση της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το κοινό καλείται να καταβυθιστεί στα μυστικά κουτιά μιας οικογένειας για να εξερευνήσει τους ήχους, τις εικόνες και τα ίχνη που άφησε πίσω του ένας αιώνας ασταμάτητης διέλευσης συνόρων.

Συντελεστές

Σχεδιασμός Παραγωγής: Petra Abusleiman

Έρευνα: Ziad Abu-Rish, May Haider, Mariam Saada, Alexander Mayagoitia

Σχεδιασμός Ήχου: Fadi Tabbal

Σχεδιασμός Γραφικών: Jana Traboulsi

Ζωντανή Επεξεργασία Βίντεο: Ali Beidoun

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Luke Bryant & Tania El Khoury

Αρχεία: Έγγραφα της οικογένειας Ελ Χούρυ (Λίβανος και Μεξικό), Archivo General de la Nación [Γενικά Αρχεία του Κράτους] (Μεξικό), SRE - Acervo Histórico Diplomático [Ιστορικό Διπλωματικό Αρχείο] (Μεξικό

Συν-ανάθεση των Bard Fisher Center (Νέα Υόρκη), Spielart Festival (Μόναχο) και Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Η παράσταση είναι στα αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Τάνια Ελ Χούρυ εργάζεται πάνω στο πρότζεκτ του Cultural Exchange Rate εδώ και μια δεκαετία. Αφορμή για την αρχική ιδέα του εγχειρήματος αποτέλεσε η συγκινητική προσπάθεια του πατέρα της να τη στηρίξει οικονομικά κατά τη φυγή της στην Αγγλία. Γι’ αυτό τον σκοπό, της είχε παραχωρήσει τη συλλογή του από νομίσματα του Λιβάνου.

Με το Cultural Exchange Rate η Ελ Χούρυ συνεργάζεται για τρίτη φορά με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Έχουν προηγηθεί το Gardens Speak (2016), μια καταγραφή ιστοριών Σύριων πολιτών που σκοτώθηκαν στις πρώτες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, και το The Search for Power (2019), μια εγκατάσταση-περφόρμανς για το σκανδαλώδες ζήτημα της ηλεκτροδότησης στον Λίβανο. Και τα δύο έργα της παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του Fast Forward Festival.

Το κεφάλαιο της μετανάστευσης έχει απασχολήσει την πλειονότητα των περφόρμανς της Τάνια Ελ Χούρυ. Είναι χαρακτηριστικό πως, από το 2011 έως σήμερα, επτά από τα έντεκα πρότζεκτ της σχολιάζουν πτυχές του προσφυγικού προβλήματος, καθώς και του ζητήματος των συνόρων.

Τάνια Ελ Χούρι

H Τάνια Ελ Χούρι είναι καλλιτέχνης που δημιουργεί ζωντανές εγκαταστάσεις και περφόρμανς, οι οποίες εστιάζουν στην αλληλεπίδραση με το κοινό και ασχολούνται με την ηθική και πολιτική δυναμική τέτοιων συναντήσεων. Υπήρξε Soros Art Fellow το 2019 και έχει τιμηθεί με τα Bessie Outstanding Production Award, International Live Art Prize, Total Theatre Innovation Award, Arches Brick Award και με το ANTI Festival International Prize for Live Art, «αναδεικνύοντας μερικά από τα πιο καυτά ζητήματα των καιρών μας», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στο ANTI Festival, Fiona Winning. Η Τάνια έχει διδακτορικό στις Παραστατικές Σπουδές από το Royal Holloway, University of London. Πρόσφατα, υπήρξε προσκεκλημένη επιμελήτρια στο φεστιβάλ που οργανώθηκε στο Fisher Center for Performing Arts του Bard College, στη Νέα Υόρκη. Το 2018, πραγματοποιήθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ μια επισκόπηση του συνολικού έργου της, με τίτλο “ear-whispered: works by Tania El Khoury”. Γεννημένη στον ταραγμένο Λίβανο, εμπνέεται συχνά από τις εγχώριες πολιτικές κρίσεις. Έχει συνιδρύσει εκεί το Dictaphone Group, μια κολεκτίβα έρευνας και περφόρμανς με σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης των κατοίκων της Βηρυτού με την πόλη και τον επαναπροσδιορισμό του δημόσιου χώρου. Επίσης, είναι συνδεδεμένη με τη βρετανική καλλιτεχνική συλλογικότητα Forest Fringe.

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Παρασκευή 6 – Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά

Εισιτήρια

Οι παραστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με συμπληρωμένο συγκεκριμένο αριθμό θεατών.

ΓΛΩΣΣΑ: αγγλικά

Με την υποστήριξη:

