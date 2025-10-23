«Θέλανε να με βγάλουν έξω με τη φόρμα»: Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος για την έξωση από τη βίλα του - Real.gr

Σήμερα, Πέμπτη (23/10) πραγματοποιήθηκε η έξωση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου από τη βίλα του στη Γλυφάδα, την οποία είχε χάσει σε πλειστηριασμό πριν από δύο χρόνια.

Η εντυπωσιακή βίλα βρίσκεται σε ένα από τα πιο προνομιακά σημεία της Γλυφάδας και εκτείνεται σε 500 τετραγωνικά μέτρα, μέσα σε οικόπεδο ενός στρέμματος. Το ακίνητο πουλήθηκε έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τον πρώην «βασιλιά» της αθηναϊκής νύχτας.

Ο ίδιος μίλησε, νωρίτερα, στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και αναφέρθηκε σε όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες, τονίζοντας πως θέλει να του δοθεί μια παράταση λίγων ημέρων για να μαζέψει τα πράγματά του και να φύγει από το σπίτι.

«Το σπίτι το ξέρει όλη η Ελλάδα. Προχτές είχαμε ένα δικαστήριο για να πάρουμε μια παράταση. Περιμένω ακόμα τον δικηγόρο για το χαρτί. Ήρθε o δικαστικός επιμελητής εδώ με τον κλειδαρά. Γίνεται ένας χαμός, θέλουν να με πάνε στο τμήμα, εγώ δεν πάω. Θέλανε να με βγάλουν έξω με τη φόρμα.

Εγώ πήρα και τον ιδιοκτήτη, μου είπε “δεν σου δίνω παράταση”. Δεν με αφήνουν να μπω στο σπίτι. Θέλουν να με πάνε στο τμήμα. Ξέρω γω γιατί; Δεν με αφήνουν να μπω μέσα. Μπήκαν μέσα, αλλάξανε τις κλειδαριές. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν. Ήρθαν 3-4 στην αρχή, μετά ήρθε η αστυνομία, λες και θα πιάνανε τον αρχιληστή. Πήγα μέσα να κατουρήσω και δεν μπορώ να μπω. Εδώ θα μείνω. Δεν θα βρεθεί ένας εισαγγελέας να μου δώσει παράταση για να μπω μέσα να μαζέψω τα πράγματά μου;